Mit iOS 18 wird Apple im Herbst allerhand neue Funktionen für das iPhone einführen. Auch wenn die Freigabe der Beta 1 bereits zwei Monate zurück liegt und Apple seitdem mehrere neue Beta-Versionen freigegeben hat, werden immer noch neue Funktionen bekannt, die das Unternehmen mit iOS 18 einführen wird. Eine dieser Funktionen ist, dass die Home-App zukünftig Adaptives Licht für Matter-Leuchtmittel unterstützt.

iOS 18: Home-App unterstützt Adaptives Licht für Matter-Leuchtmittel

Adaptives Licht ist eine Apple Home-Funktion, die vor ein paar Jahren mit der Freigabe von iOS 14 eingeführt wurde und bislang auf HomeKit-Produkte beschränkt war. Wie sich nun zeigt, wird die Home-App in iOS 18 auch Adaptives Licht für Matter-Leuchtmittel unterstützen.

Jimmy Chi – CEO von Nanoleaf – hat das Ganze gegenüber The Verge bestätigt.

„Wir sind einer der Partner, die an der Einführung von Adaptive Lighting on Matter-Produkten beteiligt sind. In den letzten Monaten haben wir umfangreiche Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Kunden ein großartiges Erlebnis haben.“

Wenn man zukünftig Matter-Leuchtmittel in iOS 18 und die Home-App integriert, zeigt sich ein Schalter, mit dem Nutzer Adaptives Licht für die neu hinzugefügten Matter-Leuchtmittel aktivieren kann.

Mit der Funktion Adaptives Licht könnt ihr festlegen, dass unterstützte Lichtquellen im Laufe des Tages automatisch ihre Farbtemperatur anpassen. So könnt ihr am frühen Morgen mit warmen Farben in den Tag starten, euch tagsüber mit eher kühleren Farben konzentrieren und abends den Tag mit warmem Licht ohne Blaulichtanteil entspannt ausklingen lassen.