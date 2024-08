Apple hat seine App Store Regeln zur Einhaltung des Digital Markets Act (DMA) in der Europäischen Union aktualisiert und Änderungen in Bezug auf externe Verlinkungen und Gebühren vorgenommen. Unter anderem steht den Entwicklern nun frei, Nutzer auf Kaufoptionen für In-App-Inhalte wie Abonnements außerhalb des App Store zu verweisen, ohne Einschränkungen oder Kontrolle über die Benachrichtigung der Kunden. Nachdem Apple die Neuerungen vorgestellt hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die größten Kritiker des App Store – Epic Games und Spotify – zu Wort melden.

Sweeney geht sogar so weit und bezeichnete Apples Provision in den sozialen Medien als „eine illegale neue 15%ige Schrottgebühr“. Er argumentierte, dass die Bedingungen es für Entwickler wirtschaftlich unmöglich machen, Apps sowohl über den Apple App Store als auch über konkurrierende iOS App Stores zu vertreiben. Der Epic Games CEO schreibt auf X:

In the European Union where the new DMA law opens up app store competition, Apple continues its malicious compliance by imposing an illegal new 15% junk fee on users migrating to competing stores and monitor commerce on these competing stores.https://t.co/YUYwsnrh32 pic.twitter.com/xAWGkOWPrH

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 8, 2024