Ein paar Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis Apple die finale Version von iOS 18 freigibt. Ein paar wenige Neuerungen von Apple Karten haben die Apple-Entwickler bereits im Rahmen der Worldwide Developers Conference im Juni bekannt gegeben. Nun wird eine weitere kleine, aber nützliche Funktion bekannt. Ihr erhaltet einen neuen „Hier suchen“-Button.

iOS 18: neue Funktion „Hier suchen“ in Apple Karten

Mit dem kommenden Update auf iOS 18 führt Apple eine neue Funktion namens „Hier suchen“ ein. Mit dieser könnt ihr in Gebieten, die sich nicht an eurem aktuellen Standort befinden, oder beim Erkunden eines neuen Ortes auf der Karte viel einfacher eine Örtlichkeit finden.

Bis dato war es so, dass ihr in Apple Maps in deiner Nähe nach Tankstellen, Restaurants etc. suchen und dann die Karte mit dem Finger verschieben konntet. Dabei wurden die Suchergebnisse oftmals – allerdings nicht immer – automatisch aktualisiert.

Dieses Verhalten wird sich in iOS 18 nicht ändern. Allerdings werdet ihr einen zusätzliche Button „Hier suchen“ erhalten, mit der ihr den Suchbereich individueller und feiner steuern können. Dies ist insbesondere dann nützlich, wenn ihr die Zoomstufe der Karte anpasst oder nur geringfügig von der ursprünglichen Suche wegscrollt – zwei Situationen, in denen die automatischen Suchergebnisse ungenau waren oder überhaupt nicht angezeigt wurden. Google Maps bietet dieses Features schon seit längerem. Von daher ist es erfreulich, dass Apple Karten dies zukünftig auch ermöglicht.

Mit iOS 18 findet ihr in Apple Karten zudem tausende Wanderwege in den Nationalparks der USA und könnt einfach eure eigenen Routen erstellen und auch offline auf sie zugreifen. Nutzer von Karten können außerdem favorisierte Wanderwege in Nationalparks sowie eigene Routen und Orte in einer ganz neuen Places Library speichern und eine persönliche Notiz zu jedem Ort hinzufügen.