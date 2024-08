Seit Ende Juli ist Apple Karten im Web verfügbar. Apple deklariert das Ganze noch als „ Public Beta“, da noch nicht alle Funktionen implementiert wurden und Apple Maps noch nicht mit allen Browsern kompatibel ist. Nun hat Apple allerdings den Support für zwei Browser hinzugefügt.

Apple Karten im Web unterstützt jetzt auch den Firefox Browser

Bis dato war Apple Karten im Web in englischer Sprache verfügbar und mit Safari und Chrome auf Mac und iPad sowie Chrome und Edge auf Windows-PCs kompatibel. Apple gab zu verstehen, dass weitere Sprachen, Browser und Plattformen nach und nach unterstützt werden.

Den ersten Schritt ist Apple nun gegangen. Ab sofort ist Apple Karten auch in Kombination mit dem Firefox Browser (Mac, iPad und Windows-PC) sowie Edge (Mac und iPad) verfügbar.

Über Apple Maps im Web kann man Fußgänger- oder Fahrtrouten abrufen, interessante Orte und nützliche Infos wie Fotos, Öffnungszeiten, Bewertungen und Rezensionen finden, Aktionen wie beispielsweise Essensbestellungen direkt von der Ortskarte aus in Karten durchführen sowie in kuratierten Reiseführern stöbern, um Orte zum Essen, Einkaufen und Entdecken in Städten auf der ganzen Welt zu finden. Zusätzliche Funktionen wie Umsehen werden in den kommenden Monaten verfügbar sein