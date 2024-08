Auf den kürzlich erfolgten Start von „The Instigators“ und „Yo Gabba GabbaLand!“ auf Apple TV+ sind wir bereits eingegangen. Wie wir es von Apple TV+ gewohnt sind, begleitet der Video-Streaming-Dienst eine Vielzahl seiner Original-Filme, -Serien und -Dokus auf Youtube mit kurzen Clips. In den letzten Tagen haben sich wieder verschiedene Videos angesammelt, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Apple TV+: neue Clips zu Bad Monkey, Women in Blue, Time Bandits und mehr

Apple TV+ hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Originals auf YouTube mit kurzen Clips zu bewerben. So erhalten Interessenten einen ersten Einblick und möglicherweise Lust auf mehr. Schlussendlich möchte Apple Nutzer ansprechen und im Idealfall diese zu einem Apple TV+ Abonnement bewegen. In den letzten Tagen hat Apple TV+ wieder Clips zu verschiedenen Originals veröffentlicht, darunter Bad Monkey, Women in Blue, Time Bandits, Loot und mehr.

