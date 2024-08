Disney hat im Rahmen seines D23-Event zahlreiche spannende Filme angekündigt. Neben „Die Unglaublichen 3“, „Frozen 3“, und weiterer Highlights könnt ihr euch unter anderem auf „Toy Story 5“ freuen.

Toy Story erschien im Jahr 1995 und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. In den Folgejahren brachte Disney neue Abenteuer rund um Andy, Woody, Buzz Lightyear und Co. auf den Markt. Nun hat Disney bestätigt, dass es im Jahr 2026 mit „Toy Story 5“ eine weitere Fortsetzung der beliebten Animationsreihe geben wird.

Disneys Computeranimationsstudio Pixar hat einen ersten Teaser zu Toy Story 5 veröffentlicht. Dieser enthält verschiedene Elemente, die Apple seit watchOS 4 und dem Jahr 2017 für das Toy Story Zifferblatt verwendet. Warum sich Pixar dazu entschieden, verhältnismäßig alte Animationen für den Teaser zu nutzen, ist unbekannt. Unterm Strich dürfte dies keine große Rolle spielen und Groß und Klein werden sich auf Toy Story 5 freuen.

Stealing the idea for this from a friend but yeah these are literally just the animations from the watchOS 4 Toy Story Apple Watch face 💀

They even look like they’ve had a back background edited out https://t.co/aGlrI7YgV1 pic.twitter.com/cvk63GuJdS

— Dylan (@DylanMcD8) August 10, 2024