In den letzten Monaten gab es mehrere Gerüchte, dass Apple bei der Weiterentwicklung seiner Mixed-Reality-Headsets einen Gang heruntergeschaltet hat. Wie Bloombergs Mark Gurman nun berichtet, hat die zuständige Vision Group bei Apple nach wie vor alle Hände voll zu tun mit der Entwicklung neuer Headsets. Im Fokus stehen dabei ein günstigeres Apple Vision Headset, eine zweite Generation der Vision Pro und eine AR-Brille.

Günstigeres Vision-Headset

Apples Vision Pro Headset hat bei seiner Markteinführung nicht nur wegen seiner innovativen Fähigkeiten, sondern auch aufgrund seines Preises in Höhe von 3.500 US-Dollar Aufmerksamkeit erregt. Apple ist sich der Herausforderung bewusst, ein Gerät in dieser Preiskategorie zu vermarkten und arbeitet laut der Gerüchteküche bereits an einer günstigeren Variante.

Diese Variante könnte sogar deutlich günstiger ausfallen als das Pro-Modell. Laut Gurman plant Apple die Veröffentlichung einer günstigeren Version des Headsets möglicherweise schon im nächsten Jahr. Gurman bezweifelt jedoch, dass Apple die Popularität des Headsets steigern kann, wenn der Preis nicht unter 1.500 US-Dollar gesenkt werden kann. Er schreibt:

„Was ist der Grund dafür? Diese Gerätekategorie muss erst noch die Vorstellungskraft der Verbraucher erobern, und es ist schwer zu sagen, wann das geschehen wird. Wenn das günstigere Modell nicht unter 1.500 US-Dollar liegt, werden die Vision-Geräte wahrscheinlich Nischenprodukte bleiben.“

Der Preis wird letztendlich stark davon abhängen, wie sehr Apple die Produktionskosten senken kann. Zu diesem Zweck strebt das Unternehmen laut einem vorangegangenen Bericht an, die Materialkosten auf die Hälfte dessen zu senken, was die Vision Pro kostet. Einer der Hauptgründe für die hohen Herstellungskosten der Vision Pro sind die im Headset verwendeten Micro-OLED-Displays. Derzeit ist Apple bei diesen Displays auf Sony als Zulieferer angewiesen. Das Unternehmen prüft angeblich auch alternative Lieferanten, namentlich BOE und SeeYA.

Vision Pro 2

Apple soll auch an einer sehr hochwertigen Variante arbeiten, die wieder zu einem Premium-Preis angeboten wird, ähnlich wie es bei der ersten Generation der Vision Pro der Fall ist. Die zweite Generation des Headsets wird Berichten zufolge ein bedeutendes Upgrade der Display-Technologie erfahren. So soll das für 2027 geplante Modell von einem WOLED-Display mit Farbfilter auf ein RGB-OLEDoS-Display umgestellt werden.

RGB OLEDoS erzeugt im Gegensatz zu seinem Vorgänger Licht und Farbe direkt aus RGB-Subpixeln auf einer einzigen Schicht. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines zusätzlichen Farbfilters. Infolgedessen wird erwartet, dass das neue Display deutlich höhere Helligkeitswerte erreicht. Außerdem bietet es eine höhere Energieeffizienz.

Samsung ist derzeit der vielversprechendste Lieferant, der nach der Übernahme von eMagin in der Lage ist, RGB-OLEDoS-Displays zu liefern, und wird somit wahrscheinlich Sony in der Lieferkette von Apple ablösen, wenn das Unternehmen das Upgrade durchführt.

Apple Smart Glasses

Zusätzlich zu den zwei neuen Apple Vision Headsets fügt Gurman hinzu, dass die Vision Group immer noch mit Smart Glasses experimentiert.

Bereits im Jahr 2018 wurde über diese Idee berichtet, und es macht den Eindruck, dass Apple immer noch an dem Produkt interessiert ist. Gurman fügt jedoch hinzu, dass die Idee, eine echte Augmented-Reality-Brille zu entwickeln, aufgrund technischer Herausforderungen vorerst zurückgestellt wurde. Es wird also wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir Apples Smart Glasses sehen.