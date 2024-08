Wie MacRumors berichtet, bereitet sich Apple darauf vor, seine „Umsehen“-Funktion in Apple Maps erheblich auszuweiten. Während die Funktion bereits den Großteil von Deutschland abdeckt, gibt es weltweit noch viel Erweiterungspotential. Und genau das geht Apple anscheinend mit einem großen Update bald an.

Erweiterung für Apple Maps

Die Karten-App bietet mit „Umsehen“ (englische Bezeichnung „Look Around“) interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie sowie eine flüssige und reibungslose Darstellung von Großstädten. Dabei setzt Apple für seine Straßenansicht besonders hochwertiges und aktuelles Bildmaterial ein.

Wie der X-Nutzer Ryan Fae entdeckt hat, plant Apple die Abdeckung von „Umsehen“ weit über den derzeitigen Umfang hinaus zu erweitern. Laut den Informationen, die in der Beta der webbasierten Version von Apple Maps gefunden wurden, soll die Funktion beispielsweise auf größere Autobahnen, kleinere Städte und ländliche Gebiete in den USA ausgeweitet werden.

Zudem sollen mehrere Länder unterstützt werden, in denen die Funktion noch nicht oder nur sehr eingeschränkt verfügbar ist, darunter Marokko, Ägypten, Jordanien, Syrien, der Libanon, China, Weißrussland, die Türkei, Bulgarien, Mexiko und die Slowakei. Für einige dieser Regionen wird dies die erste Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Bildern auf Straßenebene sein, da Google Street View in diesen Gebieten oft keine Abdeckung oder nur Bilder von geringerer Qualität bietet.

Die geplante Erweiterung steht im Einklang mit der Sichtung von Apple Maps Fahrzeugen an verschiedenen Orten der aufgelisteten Länder. Der genaue Zeitplan für die Erweiterung ist nicht bekannt, vermutlich erweitert Apple bei der Gelegenheit auch das Kartenmaterial. Diese Verbesserungen werden in erster Linie beim Zoomen sichtbar. So sind unter anderem nach dem Update Details wie Gras, Bäume, Sportplätze und Parkplätze zu erkennen.