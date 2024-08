Mega SIM – eine Marke von Freenet – hat sein Mobilfunkportfolio überarbeitet und ein neues Angebot aufgelegt. Ihr habt die Qual der Wahl, 5G ist in jedem Fall an Bord. So erhaltet ihr beispielsweise eine 17GB Allnet-Flat für nur 7,99 Euro mtl. für eine 35GB Allnet-Flat werden 11,99 Euro pro Monat fällig? Falls ihr noch mehr Datenvolumen benötigt, so hat Mega SIM auch dafür die passenden Tarife.

Neues 5G-Portfolio bei Mega SIM: z.B. 17GB Allnet-Flat nur 7,99 Euro mtl.

Ab sofort gibt es ein neues attraktives Tarifportfolio bei Mega SIM. Alle Tarife haben 5G und einen Rabatt auf Lebenszeit. Das heißt sie werden nicht teurer. Neu sind ebenfalls Tarife mit 24 Monaten Laufzeit , hier ist der Anschlusspreis um 10 Euro reduziert.

17GB Allnet-Flat

17GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

o2-Netz

monatlich kündbar

nur 7,99 Euro

einmalig 19,99 Euro (nur 9,99 bei 24 Monaten)

Falls euch die 17GB nicht ausreichen, so hat Mega SIM noch drei weitere Tarife im Angebot. Ihr erhaltet eine 35GB Allnet-Flat für 11,99 Euro mtl., eine 70GB Allnet-Flat für 19,99 Euro mtl. und eine 140GB Allnet-Flat für 24,99 Euro mtl.

-> Hier geht es zu den Mega SIM Angeboten