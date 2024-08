Die beste Hardware nützt nichts, wenn es keine Software gibt – und so bewarb Apple sein Vision Pro Headset bereits vor dem Marktstart bei den Entwicklern massiv. Die Taktik zahlt sich aus, so zählt der visionOS App Store laut 9to5Mac mittlerweile 2.500 native Apps für die erweiterte Welt von Apple. Hinzu kommen 1,5 Millionen kompatible iPhone- und iPad-Apps, die auf der Vision Pro genutzt werden können.

Der visionOS App Store wächst

Zugegeben, die Anzahl der nativen visionOS Apps ist im Vergleich zu Apples anderen Plattformen relativ gering – sie ist vergleichbar mit dem Quest-Ökosystem von Meta, das etwa 3.000 Apps beherbergt. Apples Zielgruppe für Mixed-Reality-Apps ist jedoch deutlich kleiner, als es beim iPhone und Co. der Fall ist. Somit kann man den jüngsten Meilenstein durchaus als Erfolg verbuchen.

Im Juni waren es übrigens noch 2.000 native visionOS Apps. Somit kommt das Gerät bei den Entwicklern langsam aber sicher in Schwung. Für Vision Pro wurden in letzter Zeit einige bemerkenswerte Anwendungen eingeführt. Zen: Focus Garden und der Streaming-Dienst Tubi haben sich der Plattform angeschlossen. Auch die Apple Arcade Bibliothek wurde mit visionOS Spielen wie Warped Kart Racers und Cityscapes: Sim Builder erweitert.

Disney+ führte eine neue National Geographic-Umgebung ein, während Paramount+ anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums eine SpongeBob-Umgebung erstellte. Und Apple weiß mit seinen Immersive Videos zu begeistern. Hierbei handelt es sich um Video-Reisen in 8K-Auflösung, ein 180-Grad-Sichtfeld und dreidimensionalen Raumklang.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, wie Apple die Integration von visionOS in sein bestehendes Ökosystem vorantreibt. Die enge Verzahnung mit iOS, iPadOS und macOS ermöglicht es Entwicklern, ihre Apps nahtlos auf verschiedenen Plattformen bereitzustellen, was die Attraktivität von visionOS weiter erhöht. Zudem hat Apple angekündigt, dass in zukünftigen Updates noch mehr Funktionen und Tools für Entwickler zur Verfügung stehen werden, um das volle Potenzial der Vision Pro Hardware auszuschöpfen.

Die wachsende Popularität von visionOS könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich der Markt für Mixed Reality weiterentwickelt. Während Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) in den letzten Jahren eher Nischenmärkte bedient haben, könnte Apples Einstieg in diesen Bereich die Technologie einer breiteren Masse zugänglich machen und sie letztlich in den Mainstream führen.