Apple hatte bereits Ende letzten Monats die erste Beta-Version von iOS 18.1 veröffentlicht, die erstmals Apple Intelligence auf das iPhone brachte. Mit der zweiten Beta-Runde wurde nun die Möglichkeit zur Aktivierung der KI-Funktionen außerhalb der USA ausgeweitet. Dabei kann Apple Intelligence auch in Deutschland genutzt werden.

So lässt sich Apple Intelligence in der EU nutzen

Mit der Veröffentlichung von iOS 18.1 Beta 2 hat Apple offenbar den Zugang zu Apple Intelligence für Englischsprachige in der Europäischen Union geöffnet, was in früheren Versionen nicht möglich war. Allerdings müssen Nutzer entsprechend die Sprach- und Regionseinstellungen ihres Geräts auf US-Englisch und USA umstellen.

Es bleibt abzuwarten, wie Apple mit der Funktion in Zukunft umgehen und an regionale Bedürfnisse anpassen wird. Immerhin hat das Unternehmen angekündigt, dass der Digital Markets Act eine Veröffentlichung von Apple Intelligence in der EU verzögern wird. Einen technischen Geoblock scheint es in der Beta nicht zu geben. Wir werden sehen, ob sich das bis Oktober mit dem Release von iOS 18.1 ändern wird.

In den Systemeinstellungen wurde zudem ein neuer Bereich namens „Apple Intelligence & Siri“ eingeführt. Hier können sich Interessierte auf eine Warteliste eintragen, um die KI-Funktionen zu erhalten. Nach einer hoffentlich kurzen Wartezeit erscheint hier eine neue Option, mit der ihr Apple Intelligence einschalten könnt. Tippt auf den neuen Button und es sollte eine Willkommensnachricht erscheinen, die anzeigt, dass die KI-Funktionen auf eurem Gerät erfolgreich aktiviert wurden. iPhone-Benutzer benötigen entweder ein iPhone 15 Pro oder ein iPhone 15 Pro Max, um Apple Intelligence auszuführen, während nur iPads mit Apple Silicon Prozessoren der Version M1 oder höher kompatibel sind.

Trotz der erweiterten Verfügbarkeit bleiben die Möglichkeiten von Apple Intelligence vorerst begrenzt. Die KI-Features stehen zunächst nur in englischer Sprache und mit eingeschränktem Leistungsumfang zur Verfügung. Die ersten Funktionen umfassen eine Kombination aus intelligenten Zusammenfassungsfunktionen in Programmen wie Mail und Nachrichten, eine verbesserte Siri, Bildgeneratoren und mehr. Funktionen wie Genomji, Image Playground und eine vielseitigere Siri sollen Anfang nächsten Jahres folgen.