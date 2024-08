„Slow Horses“ gehört für uns zu den besten Serien auf Apple TV+. Von daher haben wir uns bereits den 04. September 2024 rot im Kalender markiert. Am besagten Tag startet die vierte Staffel der Thriller-Serie auf dem Apple-Video-Streaming-Dienst. Vorab gibt es nun einen weiteren Einblick.

Apple TV+ hat den Trailer zur vierten Staffel der weltweit gefeierten, Emmy-nominierten und BAFTA-preisgekrönten Serie „Slow Horses“ mit Oscar-Preisträger Gary Oldman in der Hauptrolle veröffentlicht.

Die vierte Staffel von „Slow Horses“, die auf „Spook Street“, dem vierten Roman von Mick Herrons Spionageserie „Slough House“, basiert, wird am Mittwoch, den 4. September, weltweit Premiere feiern. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 09. Oktober 2024 neue Episoden.

„Slow Horses“ ist ein Spionagedrama mit schwarzem Humor, das einem dysfunktionalen Team britischer Geheimagenten folgt, die in einer „Abladestation“ des MI5 arbeiten, die unfreundlicherweise Slough House genannt wird. Staffel vier beginnt mit einem Bombenanschlag, der persönliche Geheimnisse ans Licht bringt und die ohnehin instabilen Fundamente von Slough House erschüttert.

Apple TV+ schreibt

Oldman spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber menschenfeindlichen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer karriereschädigenden Fehler in Slough House landen und sich häufig im Nebel der Spionagewelt wiederfinden. Zur wiederkehrenden Ensemblebesetzung gehören auch die Oscar-Nominierte Kristin Scott Thomas, der BAFTA Scotland Award-Gewinner Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan und der Oscar-Nominierte Pryce. Der Screen Actors Guild Award-Gewinner Hugo Weaving, die BAFTA Award-Gewinnerin Joanna Scanlan, die Irish Film & Television Award-Gewinnerin Ruth Bradley, Tom Brooke und James Callis schließen sich „Slow Horses“ in Staffel vier an.