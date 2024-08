Die EcoFlow Delta Pro 3, eine PowerStation mit einer Kapazität von 4.096 Wattstunden, wird ab September in Deutschland erhältlich sein. Das Gerät zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit, erweiterbare Kapazität und vielseitige Anschlussmöglichkeiten aus. Trotz seiner Leistung verspricht der Hersteller einen flüsterleisen Betrieb.

Neue Powerstation EcoFlow Delta Pro 3

Gestern haben wir euch auf die aktuelle EcoFlow Sommer-Rabatt-Aktion aufmerksam gemacht. Dabei ist uns aufgefallen, dass EcoFlow mittlerweile Delta Pro 3 nicht nur in den USA, sondern auch bei uns in Deutschland bewirbt. Konkret gibt der Hersteller an, dass die leistungsstarke Powerstation ab September hierzulande erhältlich sein wird.

Die Delta Pro 3 wiegt etwa 50 Kilogramm und ist mit Transportrollen ausgestattet, um die Handhabung zu erleichtern. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 4.000 Watt und kurzzeitigen Spitzenleistungen von bis zu 8.000 Watt im „Surge-Modus“ bietet sie eine gute Leistungsreserve. Die Kapazität lässt sich durch Zusatzbatterien auf bis zu 48 kWh erweitern.

Die PowerStation verfügt über vier Schuko-Steckdosen sowie USB-C- und USB-A-Anschlüsse. Aufgeladen werden kann das Leistungspaket nicht nur über eine Steckdose, sondern auch mittels Solarpanels mit einer Leistung von bis zu 2.600 Watt oder über ein mitgeliefertes Autoladegerät.

EcoFlow hat auf Kritik bezüglich der Lautstärke bei PowerStations reagiert und die Delta Pro 3 mit der sogenannten „X-Quiet-Technologie“ ausgestattet. Der Hersteller verspricht, dass das Gerät im normalen Betrieb einen Geräuschpegel von 30 dB nicht überschreitet.

Verfügbarkeit und Preis

Während die EcoFlow Delta Pro 3 in den USA bereits erhältlich ist, wird sie in Deutschland ab September auf den Markt kommen. Der genaue Preis für den deutschen Markt wurde noch nicht bekannt gegeben. In den USA kostet das Gerät regulär 3.699 Dollar, was auf einen möglichen Preis von etwa 4.000 Euro in Deutschland hindeutet. Weitere Informationen und die Möglichkeit, per Newsletter über die EcoFlow DELTA Pro 3 informiert zu werden, gibt es auf der EcoFlow-Webseite.