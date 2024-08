Gestern Abend ging es Schlag auf Schlag. Nachdem Apple zunächst die iOS 18 Beta 6 veröffentlichte, erschien kurz darauf die Beta 2 zu iOS 18.1. Mit den neuesten Beta-Versionen haben Entwickler wieder ausreichend „Material“, um sich mit den kommenden iPhone-Updates beschäftigen zu können. Aber auch Teilnehmer am Apple Beta Programm haben seit gestern Abend mit der iOS 18 Public Beta 4 eine weitere Möglichkeit erhalten, sich mit dem großen iPhone-Update zu beschäftigen. Doch was bieten die Beta-Versionen für Neuerungen?

Die Neuerungen bieten iOS 18 Beta 6 & iOS 18.1 Beta 2

Unsere Kollegen von Macrumors haben sich die Mühe gemacht und die Neuerungen der iOS 18 Beta 6 und iOS 18.1 Beta 2 zusammenzutragen. Viele der Anpassungen in iOS 18.1 zielen darauf ab, die .1-Beta mit der Standard-Beta in Einklang zu bringen, die mit der letzten Beta Updates für Fotos und Safari erhalten habt. Die Änderungen der iOS 18 Beta 6 zielen in erster Linie darauf ab, die finale Freigabe vorzubereiten.

Fotos-Redesign (iOS 18.1 Beta 2)

Nachdem Apple bereits vergangenen Woche in der Beta zu iOS 18 ein Redesign der Fotos-App durchgeführt und die Karussell-Ansicht entfernt hatte, wurde diese Anpassung nun auch in der iOS 18.1 Beta 2 vorgenommen. Zudem gibt es weitere Anpassungen, um die Fotos-App übersichtlicher zu gestalten.

Fotos-App: Sammlungen (iOS 18 Beta 6)

Apple hat die Fotos-App der iOS 18 Beta 6 weiter optimiert und ein neu gestaltetes Erscheinungsbild für die Albumsammlung eingeführt. Jedes Album hat eine separate Karte mit einem Haupt-Miniaturbild auf der linken Seite. Frühere Versionen hatten den Albumnamen auf der linken Seite und eine Sammlung kleiner Miniaturbilder.

Safari: Ausblenden ablenkender Objekte (iOS 18.1 Beta 2)

Genau wie in der Beta zu iOS 18 kann man nun auch in iOS 18.1 ablenkende Objekte in Safari ausblenden.

Kontrollzentrum (iOS 18 Beta 6 & iOS 18.1 Beta 2)

Im Kontrollzentrum gibt es einen neuen „Bluetooth“-Schalter. Zudem könnt ihr den Bluetooth-Button als alternative zur Taschenlampe auf dem Sperrbildschirm platzieren oder auf den Actionbutton des iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max legen.

Zudem gibt es ein paar Anpassungen, wie die Icons im Kontrollzentrum organisiert und platziert sind.

Benachrichtigungs-Icons im Dunkelmodus (iOS 18 Beta 6 & iOS 18.1 Beta 2)

Wenn ihr die Icons für den Dunkelmodus aktiviert habt, werden Benachrichtigungen, die ihr von Apps mit einem Symbol für den Dunkelmodus erhalten, ordnungsgemäß mit diesem Symbol und nicht mit dem Symbol für den Hellmodus angezeigt.

Willkommens-Bildschirme (iOS 18 Beta 6 & iOS 18.1 Beta 2)

Apple bereits sich vorauseilend auf die finale Freigabe der kommenden Updates vor und hat schon einmal Willkommensbildschirme für verschiedene Apps implementiert, unter anderem für die Fotos-App, die Übersetzen-App, Podcasts, Home, Apple TV, Notizen und Taschenrechner. Mit diesen Willkommens-Bildschirmen fast Apple die Neuerungen der jeweiligen Apps kurz zusammen.

Apple Intelligence (iOS 18.1 Beta 2)

Anwender aus der EU berichten, dass sie Apple Intelligence verwenden können. Dafür muss die Region auf die USA, die Sprache auf US-Englisch und ein US App Store Account verwendet werden.

Zudem beinhaltet Apple Intelligence eine englische Lokalisation für weitere Länder, darunter Kanada, Irland, Neuseeland, Südafrika, Indien und Singapur. Neue Sprachen und Regionen sollen Ende 2024 und 2025 implementiert werden.

Icon-Farbtöne (iOS 18 Beta 6 & iOS 18.1 Beta 2)

Farbtöne, die ihr euren Icons zuweist, um sie an Hintergrundbilder anzupassen, sind jetzt mit diesem Hintergrundbild und nicht mit dem System verknüpft. Wenn ihr euer Hintergrundbild ändert, ändern sich auch eure Symbole, wenn ihr sie so angepasst habt, dass sie in einer Hintergrundbildfarbe getönt werden.

Apple Music (iOS 18 Beta 6 & iOS 18.1 Beta 2)

Aus dem „Entdecken“-Tag wird das „Neu“-Tab.

Sperrbildschirm (iOS 18.1 Beta 2)

In iOS 18.1 Beta 2 gibt es keine Option mehr, durch Wischen vom Sperrbildschirm nach unten zur Spotlight-Suche zu gelangen. Eventuell handelt es sich um einen Bug. Dies wird vermutlich die nächste Beta zeigen.