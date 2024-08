Mittwochs und freitags stehen die Chancen gut, dass neue Originals auf Apple TV+ anlaufen. Den heutigen 14. August 2024 hat sich der Video-Streaming-Dienst herausgepickt, um die neue Comedy-Serie „Bad Monkey“ mit Vince Vaughn ins Rennen zu schicken.

Apple TV+: „Bad Monkey“ mit Vince Vaughn ist gestartet

In den letzten Wochen hatte Apple TV+ bereits ordentlich die Werbetrommel für „Bad Monkey“ gerührt. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und die Comedy-Serie startet auf Apple TV+. Genau genommen, stehen ab sofort sogar die ersten beiden Folgen bereit. Bis zum 09. Oktober folgen immer mittwochs neue Episoden.

„Bad Monkey“ basiert auf Carl Hiaasens New York Times-Bestseller und Kultroman und erzählt die Geschichte von Andrew Yancy (Vaughn), der von der Polizei in Miami gefeuert wurde und jetzt Gesundheitsinspektor in den Keys ist. Doch als er über einen Fall stolpert, der mit einem von Touristen geborgenen menschlichen Arm beginnt, erkennt er, dass er wieder reinkommt, wenn er einen Mord beweisen kann. Er muss nur an einer Horde von Floridianer Sonderlingen und einem bösen Affen vorbei.

Zur Besetzung der Serie gehören neben Vaughn weitere namhafte Schauspieler, darunter L. Scott Caldwell („The Fugitive“), Rob Delaney („Catastrophe“), Meredith Hagner („Search Party“), Natalie Martinez („La Promesa del Retorno“) und John Ortiz („American Fiction“), Zach Braff („Scrubs“), Ashley Nicole Black („Ted Lasso“).

Zur Einstimmung auf die neue Serie haben wir euch den offiziellen Trailer und einen weiteren Clip eingebunden.