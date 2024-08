In den letzten Monaten haben wir bereits mehrfach gelesen, dass Apple angeblich an einem iPad-ähnliches Roboter-Heimgerät arbeitet. Nun wird das Thema in der Gerüchteküche erneut aufgegriffen. Es heißt, dass die Arbeiten an dem Gerät gut vorankommen und Apple eine Markteinführung im Jahr 2026 plant.

Bloomberg: Apple will 2026 ein iPad-ähnliches Roboter-Heimgerät auf den Markt bringen

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple weiterhin an einem iPad-ähnlichem Roboter-Heimgerät arbeiten und die Arbeiten gut voranschreiten.

Das Gerät soll über ein großes iPad-ähnliches Display verfügen, das auf einem dünnen Roboterarm montiert ist. So lässt sich das Display den Gerüchten zufolge neigen, auf und ab bewegen und um volle 360 ​​Grad drehen. Zudem soll es als „Smart Home-Kommandozentrale“, als Videokonferenzgerät, etwa für FaceTime- Anrufe, und als Überwachungstool für die Sicherheit im Haus dienen.

Siri und Apple Intelligence sollen an Bord sein, um auf Sprachbefehle zu reagieren, verschiedene Stimmen zu erkennen und das Display automatisch auf die Benutzer im Raum ausrichten zu können.

Gurman schreibt, dass Apple schon länger an dem Gerät arbeitet. Zuletzt soll der Hersteller die Entwicklung jedoch priorisiert haben und unter die Aufsicht von Apple Vice President Kevin Lynch gestellt haben. Dieser betreut ebenfalls die Apple Watch.

Gurman schreibt, dass Apple das Gerät im Jahr 2026 auf den Markt bringen möchte und einen Preis von 1000 Dollar anpeilen.