Geht es nach der Gerüchteküche, wird das iPhone 16 eine neue Taste erhalten. Erstmals tauchten die Gerüchte rund um eine neue iPhone-Taste im September 2023 auf. Allerdings war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht sicher, welchen Zweck diese Taste im Detail erfüllen soll. Mittlerweile deutet alles darauf hin, dass die Taste in der Lage ist, mehrere Druckstufen zu erkennen, um eine zweistufige Auslösetaste von High-End-Digitalkameras zu emulieren. Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, wird die sogenannte Aufnahmetaste („Capture Button“) insgesamt drei Funktionen anbieten.

Auslöser, Fokus- und Zoom-Steuerung

Während CAD-Renderings und Dummy-Modelle die Aufnahmetaste auf allen iPhone 16 Varianten zeigen, vermutet Gurman, dass die neue Taste exklusiv für die Pro-Modelle vorgesehen sein könnte. Die Aufnahmetaste soll sich auf der rechten Seite des iPhone befinden.

Diese neue Taste ahmt die Autofokus-Funktion von DSLR-Kameras nach. Sie ermöglicht es, den Autofokus durch leichtes Drücken zu aktivieren. Ein festerer Druck löst das Bild aus. Außerdem kann man bei der Aufnahme von Fotos und Videos durch Wischen über die Taste den Ausschnitt vergrößern oder verkleinern. Womöglich kann durch eine weitere Wischgeste auch zwischen Foto- und Videomodus umgeschaltet werden.

Apple könnte die neue Aufnahmetaste als Einstieg in eine neue Generation nicht-mechanischer Tasten nutzen, die in Zukunft auch für die Lautstärkeregelung, die Seitentaste und die Aktionstaste zum Einsatz kommen könnten. Laut mehreren Berichten plant das Unternehmen bereits seit einiger Zeit, mechanische Tasten durch kapazitive, druckempfindliche Alternativen zu ersetzen, um die Widerstandsfähigkeit der Geräte gegenüber Wasser und Schmutz zu erhöhen. Die Umsetzung dieser Pläne wurde jedoch in den letzten Jahren immer wieder verschoben.