Geht es nach der Gerüchteküche, werden wir Anfang nächsten Jahres das iPhone SE der vierten Generation erhalten. Das neue iPhone SE soll dann auch den günstigsten Einstieg in die Welt von Apple Intelligence bieten. So berichtet Bloombergs Mark Gurman, dass Apple dem Gerät ein großes Hardware-Update spendieren wird, wozu auch 8 GB RAM gehören.

iPhone SE 4 wird wahrscheinlich Apple Intelligence unterstützen

Apple Intelligence erfordert eine fortschrittliche Hardware. So startet Apples KI-Offensive beim iPhone erst mit der iPhone 15 Pro Serie. Der verbaute A17 Pro Chip bietet eine 16-Kern Neural Engine, die bis zu zweimal schneller als der A16 Chip ist. Entscheidend ist auch der Einsatz von 8 GB RAM, wie Craig Federighi, Apples Chef der Softwareentwicklung, in einem Interview bestätigt hat.

Wie Gurman in seinem „Power On“ Newsletter berichtet, wird das iPhone SE 4 mit großer Wahrscheinlichkeit Apple Intelligence unterstützen, womit feststehen würde, dass das SE über 8 GB RAM verfügt, anstatt wie bisher 4 GB. Beim SoC (System on a Chip) kommt wahrscheinlich der geplante A18 Chip zum Einsatz. Das Hardware-Upgrade würde eine ungewöhnliche Situation in Apples Produktpalette schaffen. Ein Gerät unter 500 Dollar würde KI-Funktionen bieten, die bei den teureren Standardmodellen des iPhone 15 nicht verfügbar sind.

Das iPhone SE 4 soll Gerüchten zufolge Face ID anstelle von Touch ID, einen USB-C-Anschluss, eine Aktionstaste, ein von Apple entwickeltes 5G-Modem und ein All-Screen-Display bieten. Das Display des Geräts wird voraussichtlich von 4,7 Zoll auf 6,06 Zoll anwachsen und erstmals OLED verwenden. Insgesamt soll das Design an das iPhone 14 erinnern.

Es wird erwartet, dass die Apple-Zulieferer im Oktober dieses Jahres mit der Massenproduktion des iPhone SE 4 beginnen werden. Wenn Apple seiner Veröffentlichungsstrategie treu bleibt, wird das neue Budget-iPhone im März nächsten Jahres erscheinen, es gibt jedoch auch Gerüchte, dass es bereits im Januar 2025 erscheinen könnte.