Apple TV+ hat eine neue Staffel der beliebten Motorrad-Abenteuerserie „Long Way Up“ mit Ewan McGregor und Charley Boorman angekündigt. In 10 neuen Episoden unternimmt das Duo auf ihren alten Motorrädern eine 10.000 Meilen lange Reise durch Skandinavien sowie Ost- und Mitteleuropa.

„Long Way Up“ auf Apple TV+

Solltet ihr an Roadtrips und Motorrädern interessiert sein, dann könnt ihr euch auf eine neue Staffel von „Long Way Up“ freuen.

Die neue Staffel folgt Ewan McGregor und Charley Boorman, die mit liebevoll restaurierten Oldtimer-Motorrädern von Ewans Heimat in Schottland zu Charleys Heimat in England fahren. Anstatt den kürzesten Weg zu nehmen, haben sich die beiden für eine unkonventionelle Route entschieden, die einiges zu bieten hat. Sie fahren über die Nordsee nach Skandinavien, bis zum Polarkreis und dann hinunter ins Baltikum und durch Kontinentaleuropa, um schließlich zwei Monate später wieder über den Ärmelkanal zu fahren.

Es ist ein Abenteuer, das die Motorrad-Fans in mehr als fünfzehn Länder führt, durch spektakuläre Landschaften und über einige der schönsten Straßen der Welt. Unterwegs tauchen sie in die Kultur des jeweiligen Landes ein, lernen die Einwohner kennen und versuchen sich an einzigartigen und vielseitigen Aktivitäten.

Die bisherigen Motorrad-Abenteuer von Ewan McGregor und Charley Boorman auf Apple TV+ wurden von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt, denn „Long Way Up“ erreichte nach seiner Weltpremiere in kürzester Zeit eine perfekte 100-Prozent-Kritikerbewertung auf Rotten Tomatoes. Zudem wurde „Long Way Up“ im Jahr 2021 mit drei Emmy Award-Nominierungen geehrt, unter anderem für die Kategorie „Outstanding Travel, Adventure and Nature Program“ (Herausragende Reise-, Abenteuer- und Naturserie), „Outstanding Sound Mixing and Editing“ (Herausragende Tonmischung und Schnitt) und „Outstanding Multiple Camera Editing“ (Herausragender Schnitt mit mehreren Kameras).

Die Serie wird von McGregor und Boorman gemeinsam mit ihren langjährigen Mitarbeitern David Alexanian und Russ Malkin produziert, die auch Regie führen. Wann die neue Staffel veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.