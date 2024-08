Anfang dieser Woche hat Apple neue Beta-Versionen von iOS 18 und macOS Sequoia veröffentlicht und beide System weiter verfeinert, damit diese im Laufe des Septembers als finale Version veröffentlicht werden können. Unter anderem hat Apple auch weiter am „iPhone Mirroring“ gearbeitet.

macOS Sequoia und iOS 18: iPhone Mirroring wurde weiter verbessert

Mit macOS Sequoia und iOS 18 haben Nutzer vollen Zugriff auf ihr iPhone und können damit interagieren – direkt auf ihrem Mac. Das Hintergrundbild und die Symbole werden genau wie auf dem iPhone angezeigt und man kann zwischen den Seiten auf dem Home­screen hin- und herstreichen oder wichtige Apps öffnen und nutzen. Ihr könnt auch die Tastatur, das Trackpad und die Maus auf dem Mac verwenden, um mit dem iPhone zu interagieren und sogar Audio kann wiedergegeben werden. Inhalte können per Drag & Drop reibungslos zwischen iPhone und Mac bewegt werden. Das iPhone bleibt dabei gesperrt, sodass niemand darauf zugreifen oder sehen kann, was passiert.

Mit den letzten Beta-Versionen wurde iPhone Mirroring implementiert. Mit der. Beta 6, die Apple vor wenigen Tagen freigegeben hat, wird das Ganze noch einmal verfeinert. Ab sofort lässt sich auch der Homescreen verwalten, die war bis dato innerhalb der Beta-Phase nicht möglich.

Wie 9to5Mac berichtet, könnt ihr nun – nachdem ihr ‌iPhone‌ Mirroring-App aktiviert habt – auf den ‌Homescreen eures iPhone‌ am Mac klicken und ihn gedrückt halten, um den Wackelmodus zu aktivieren. In diesem Modus könnt ihr alles erledigen, was ihr im Wackelmodus auf dem ‌iPhone‌ selbst tun könnt. Dies umfasst unter anderem das Löschen von Apps, das Neuanordnen von Apps bis hin zum Verwalten von Widgets.

Es gibt jedoch keine Option, um zum Sperrbildschirm oder zum Kontrollzentrum zu gelangen, und Benachrichtigungen können nur über das Benachrichtigungscenter des Mac angezeigt werden.