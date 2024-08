In Kürze habt ihr wieder die Möglichkeit, euch einer neuen Apple Watch Herausforderung zu stellen. Notiert euch schon einmal den 25. August 2024 im Kalender. An besagtem Tag startet zu Ehren der US-Nationalparks die nächste Apple Watch Challenge. Die Hürde, um die Herausforderung zu meistern, ist verhältnismäßig niedrig, so dass die allermeisten Apple Watch Besitzer dieser schaffen sollten.

Apple Watch Challenge: Neue Nationalpark-Herausforderung am 25. August

Apple veranstaltet über das Jahr verteilt mehrere Apple Watch Herausforderungen. Meistens geht es am Neujahrstag mit der Neujahrs-Herausforderung los und setzt sich über das Jahr verteilt zu verschiedenen Anlässen fort. Nun steht die nächste Challenge in den Startlöchern.

Um die US-Nationalparks zu feiern, veranstaltet Apple am 25. August 2024 die nächste Challenge. Auch wenn es sich um US-Nationalparks handelt, könnt ihr euch hierzulande an der Herausforderung teilnehmen.

Um die Herausforderung zu meistern, müssen Anwender am Stichtag ein Workout über 20 Minuten absolvieren. Anwender können das Training in der Workout-App auf der Apple Watch oder mit einer anderen App abschließen, die ihr Workout in der Health-App speichert.

Diejenigen, die die Challenge meistern, erhalten neben der virtuellen Medaille verschiedene Sticker, die in iMessage und FaceTime genutzt werden können. Oftmals begleitet Apple die Nationalpark-Challenge mit weiteren Aktionen bei Apple TV+, Apple Music, Apple Podcasts, Apple Bücher und mehr.