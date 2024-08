Im Jahr 2019 startete Apple mit dem Entrepreneur Camp ein App-Entwicklungsprogramm für weibliche Firmengründer. Dann erweiterte das Unternehmen im Zuge einer umfassenden Anti-Rassismus-Initiative das Programm, um mehr „unterrepräsentierte Unternehmensgründer und Entwickler bei der Entwicklung der nächsten Generation von innovativen Apps“ zu unterstützen. Das Programm ist ein großer Erfolg und so gibt Apple nun bekannt, dass die Bewerbungsphase für die nächste Runde des Entrepreneur Camps eröffnet wurde.

Das Entrepreneur Camp bietet praxisorientierte Technologielabs, individuelle Schulungen auf Programmierebene durch Experten und Ingenieure sowie Mentoring und Inspiration. Das Programm wurde ins Leben gerufen, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihre bereits bestehenden Erfahrungen bei der App-Entwicklung auf das nächste Level zu bringen. Hierbei lernen sie neue technische Fähigkeiten, erhalten einen detaillierten Blick auf Anwendererlebnisse und können viele weitere nützliche Erfahrungen sammeln.

Auf der Webseite von Apple heißt es, dass das Camp ins Leben gerufen wurde, um die besonderen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Unternehmensgründer aus unterrepräsentierten Gruppen in der Technologiebranche konfrontiert sind. Ziel des Programms ist es, diese Unternehmer bei der Entwicklung innovativer Anwendungen zu unterstützen und ein globales Netzwerk zu schaffen, das ihren langfristigen Erfolg im Technologiebereich fördert. Apple schreibt:

„Studien zeigen, dass Unternehmensgründer aus unterrepräsentierten Gemeinschaften mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, insbesondere bei der Gründung und Führung von Technologieunternehmen. Wir haben das Apple Entrepreneur Camp mit dem Ziel ins Leben gerufen, diese Gründer und ihre Unternehmen bei der Entwicklung der nächsten Generation innovativer Apps zu unterstützen und ein globales Netzwerk zu bilden, das den Aufbau und die Langlebigkeit von unterrepräsentierten Gründern und Entwicklern im Technologiebereich fördert.

Das Herzstück des Apple Entrepreneur Camps ist ein intensives Technologielab, in dem du mit Apple Experten und Ingenieuren zusammenarbeitest, um deine App deutlich zu beschleunigen. Du wirst auch von Apple Führungskräften lernen und die Gelegenheit haben, Beziehungen zu anderen Teilnehmern aufzubauen. Am Ende des Labs präsentierst du deine Fortschritte, erhältst Feedback und nimmst am Alumni-Programm teil (einschließlich der Präsentation einer Live-Demo deiner App).“