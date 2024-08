Beats und Kim Kardashian sind eine neue Kooperation eingegangen und bringen am heutigen Tag eine neue Special Edition der Beats Studio Pro auf den Markt. Die neue „Beats x Kim“ Special Edition kann ab sofort bei Apple und Amazon bestellt werden und ist zugleich vor Ort in ausgewählten Apple Stores und bei autorisierten Händlern erhältlich. In Deutschland steht die neue Special Edition im Apple Store Kurfürstendamm in Berlin bereit.

Beats Studio Pro: neue Special-Edition in Kooperation mit Kim Kardashian

Rund zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Beats und Kim Kardashian eine Special Edition der Beats Fit Pro auf den Markt gebracht haben. Diese wurde zur meistverkauften Kollaboration von Beats und war im Apple Online Store schnell ausverkauft. Nun startet die nächste Zusammenarbeit und man möchte an die bisherigen Erfolge anknüpfen.

Zur Markteinführung haben sich Kim Kardashian und Late-Night-Moderator Jimmy Fallon zusammengetan und gemeinsam die offizielle Kampagne zur Markteinführung erarbeitet. In einem ebenso spannenden wie humorvollen Wettkampf wird bestimmt, wer die Beats Special Edition als Erstes erhält. Der Gewinner wird dann am Donnerstag während Kardashians Auftritt in der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ bekannt gegeben. Den Clip zur Kampagne haben wir euch eingebunden.

Die neuen Beats Studio Pro bieten erstklassigen Sound, Aktives Noise Cancelling, Transparenzmodus, Personalisiertes 3D Audio mit dynamischen Head-Tracking, UltraPlush Over-Ear Lederpolster, bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit, verlustfreies Audio über USB-C und verbesserte Anrufqualität. Sie sind auch mit Android über die Beats Campanion App kompatibel.

Die neue Kollaboration präsentiert die Beats Kopfhörer in drei neuen, eleganten Farben, die von Kim inspiriert sind: Mond (hell), Düne (mittel) und Erde (dunkel). „Beats x Kim“ ist ab sofort zum Preis von 399,95 Euro bei Apple und Amazon erhältlich.

Tipp: Falls es nicht zwingend die neue Special Edison der Beats Studio Pro sein muss, so erhaltet ihr die „normalen“ Modelle zum aktuellen Preis von rund 260 Euro.