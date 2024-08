Wir sind voraussichtlich nur noch einen Monat von der Ankündigung des iPhone 16 entfernt, aber Gerüchte deuten darauf hin, dass die diesjährigen Modelle keine signifikanten Upgrades bringen werden. Das ist offensichtlich auch die Meinung von dem Haitong-Analysten Jeff Pu, der eher zurückhalten ist, wenn es um die erwarteten Verkaufszahlen des iPhone 16 geht. Im Gegenzug sagt der Analyst dem iPhone 17 eine Fülle an Hardware-Upgrades voraus, die Apples Verkaufszahlen im nächsten Jahr deutlich ankurbeln sollen.

iPhone 17 soll frischen Wind nach verhaltenen iPhone 16 Upgrades bringen

Laut Jeff Pu wird das iPhone 16 nur kleinere Verbesserungen aufweisen. Dazu gehören ein neues Layout der Rückkamera für räumliche Videoaufnahmen, eine Aktionstaste bei den Nicht-Pro-Modellen und ein A18 Chip mit 8 GB RAM in der gesamten Produktreihe. Die Pro-Modelle erhalten ein etwas größeres Display und Wi-Fi 7 Funktionen. Im Zuge dieser überschaubaren Aktualisierung erwartet Pu für das iPhone 16 ein begrenztes Verkaufswachstum.

Was der Analyst anscheinend nicht in seine Rechnung einbezieht, ist Apple Intelligence. Immerhin sollen alle iPhone 16 Modelle Apples neue KI-Features unterstützen, wenn sie denn veröffentlicht werden. Hier gibt es ja bekanntlich einige Einschränkungen in der Verfügbarkeit, vor allem in der EU. Dennoch gibt es nicht wenige Stimmen, die dem iPhone 16 aufgrund des neuen KI-Hypes einen Superzyklus voraussagen.

Schlankes Design und starke Hardware-Upgrades in Aussicht

Jeff Pu konzentriert sich in seiner Investoren-Mitteilung (via 9to5Mac) auf das iPhone 17, welches seiner Meinung nach einen deutlichen Schub in den Verkaufszahlen bewirken kann. Pu berichtet, dass die iPhone 17 Generation ein aufgefrischtes Design und verbesserte Kameras aufweisen wird, darunter eine 24-Megapixel-Frontkamera für alle Modelle und ein neues 48-Megapixel-Periskopobjektiv für die Pro-Versionen. Die Pro-Modelle könnten auch eine Erhöhung des Arbeitsspeichers auf 12 GB erfahren.

Ein Schlüsselfaktor für das potenzielle Verkaufswachstum ist die erwartete Veröffentlichung des iPhone 17 Slim. Es wird erwartet, dass dieses neue Modell die Plus-Version ersetzt und sich durch ein deutlich dünneres Design auszeichnet, was Kunden anziehen könnte, die ein schlankeres Gerät suchen.

Ein weiterer Faktor könnte zu einem Anstieg der iPhone 17 Verkäufe beitragen. So wird erwartet, dass viele Nutzer des erfolgreichen iPhone 12 bereit sind, ihre Geräte aufzurüsten. Letztendlich bleibt abzuwarten, wie Apples tatsächlichen Pläne für das iPhone 17 Lineup aussehen. Zunächst freuen wir uns im nächsten Monat auf das iPhone 16 und auf eine hoffentlich zügige Einführung von Apple Intelligence.