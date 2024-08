Die Apple Watch Series 9 hat sich als das meistverkaufte Modell in den USA herauskristallisiert und konnte 43 % der gesamten Apple Watch Verkäufe im Juni-Quartal 2024 für sich verbuchen. Während der Erfolg der Series 9 vorauszusehen war, überrascht die Ultra und Ultra 2, die zusammengenommen trotz ihres hohen Preises deutlich beliebter als die Apple Watch SE sind. Dies und mehr geht aus einem aktuellen Bericht von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) hervor, der eine umfassende Analyse der Apple Watch Marktleistung liefert.

Mid-Range-Modelle führen, Ultra übertrifft SE

Der CIRP-Bericht zeigt, dass die Apple Watch Modelle der mittleren Preisklasse bei den Verbrauchern am beliebtesten sind. Die Series 9 und ihr Vorgänger, die Series 8, machen zusammen fast zwei Drittel aller Apple Watch Verkäufe aus. Trotz des höheren Preises haben die Modelle Apple Watch Ultra und Ultra 2 einen Marktanteil von 20 % erreicht und liegen damit vor der günstigeren Apple Watch SE, die nur 12 % erreicht. Die Nike-Version der Apple Watch macht nur 5 % der Verkäufe aus.

Apples Strategie, eine Reihe von Modellen zu unterschiedlichen Preisen anzubieten, entspricht dem Ansatz, den das Unternehmen beim iPhone und iPad verfolgt. Allerdings gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede im Verbraucherverhalten zwischen diesen Produktlinien. Während die Premium-Modelle des iPhone und des iPad oft einen größeren Anteil der Verkäufe einnehmen, sind die Modelle der Apple Watch im mittleren Preissegment stärker vertreten. Die deutlich günstigere Apple Watch SE kann wiederum nicht mit den Ultra-Modellen mithalten, was wiederum an das iPhone erinnert.

Ein möglicher Grund für den Erfolg der Apple Watch Ultra und Ultra 2 trotz ihres hohen Preises könnte in einem Trend liegen, der sich um diese Modelle entwickelt hat. Die Ultra wird zunehmend als Symbol für einen aktiven und abenteuerlichen Lebensstil gesehen, der durch Social Media und Influencer verstärkt wird. Das robuste Design und die erweiterten Funktionen sprechen nicht nur Extremsportler an, sondern auch Nutzer, die sich für die neueste Technologie und ein markantes Design interessieren. Dieser Trend macht die Ultra-Modelle für eine breite Zielgruppe attraktiv. Dass die Series 9 letztendlich deutlich das Rennen macht, liegt an ihrer idealen Balance zwischen Preis, Leistung und den vielseitigen Funktionen, die sie für die Mehrheit der Nutzer zur attraktivsten Wahl machen.