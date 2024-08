Die Deutsche Telekom hat heute angekündigt, dass das Bonner Unternehmen zum 21. August 2024 neue MagentaMobil Prepaid Tarife einführen wird. Viele MagentaMobil Prepaid Tarife werden mehr Datenvolumen erhalten. Nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen kann mit in den nächsten Abrechnungszeitraum genommen werden. Darüberhinaus gibt es weitere Verbesserungen.

Neue Telekom MagentaMobil Prepaid Tarife angekündigt

Ab dem 21. August 2024 führt die Telekom aufgewertete Prepaid-Tarife ein. Von der Aufwertung profitieren vor allen Dingen die MagentaMobil Prepaid Tarife in den Varianten M, L, XL sowie der Jahrestarif. Diese erhalten mehr Datenvolumen. Zudem ermöglicht die Telekom bei diesen Tarifen erstmalig, nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen in den folgenden Abrechnungszeitraum mitzunehmen.

In den MagentaMobil Prepaid Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif steigt das Datenvolumen – zum Teil auf das Doppelte. Und das bei gleichbleibenden oder sogar gesenkten Preisen. Der MagentaMobil Prepaid M enthält zukünftig 8 GB für 9,95 Euro, der MagentaMobil Prepaid L 15 GB für 14,95 Euro. Beim MagentaMobil Prepaid XL steigt das Datenvolumen auf 25 GB, während der Preis auf 19,95 Euro sinkt. Alle Preise beziehen sich auf einen Abrechnungszeitraum von 28 Tagen. Wer sich für den MagentaMobil Jahrestarif entschließt, erhält insgesamt 96 GB für 12 Monate für einmalig 99,95 Euro. Damit stehen den Nutzenden monatlich 8 GB zur Verfügung. Der MagentaMobil Prepaid S sowie Max bleiben unverändert bestehen. Unverändert bleibt auch der individuelle Datenbonus. Damit erhöht sich das Datenvolumen abhängig vom Tarif dauerhaft um bis zu 10 GB.

Datenvolumen kann länger genutzt werden

Ihr nehmt zukünftig nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen automatisch mit in den nächsten Abrechnungszeitraum. Dort wird es vorrangig verbraucht, bevor das neue Datenvolumen angebrochen wird. Möglich ist das in den MagentaMobil Prepaid Tarifen in den Größen M, L, XL sowie im Jahrestarif. Die Prepaid-Tarife bieten weiterhin eine Flatrate, mit der Nutzende in den MagentaMobil Prepaid Tarifen M bis XL sowie im Jahrestarif unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren und SMS verschicken. Der MagentaMobil S enthält eine Flatrate für Telefonie und SMS ins Telekom-Netz sowie 50 Minuten für Anrufe in alle anderen deutschen Netze. Zudem ist in allen Tarifen die Nutzung des 5G-Netzes enthalten.

Neuigkeiten bei Reisen in die Schweiz

Bisher konntet ihr in den Prepaid-Tarifen der Telekom inkludierten Tarifleistungen fürs mobile Surfen in der Schweiz nutzen. Dies gilt zukünftig auch Telefonate und SMS. Damit gilt für die Schweiz nun die gleiche Regelung wie für die Länder in der EU sowie Großbritannien, Island, Norwegen und Liechtenstein.

Mit dem Start der neuen Tarife werden zudem Telefonate in vielen Ländern außerhalb der EU deutlich preiswerter. Gespräche kosten zukünftig nur noch einheitlich 29 Cent pro Minute. Das gilt für ankommende ebenso wie abgehende Gespräche in mehr als 140 Ländern der Ländergruppe 2 und 3.