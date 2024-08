Vor wenigen Tagen hatten wir euch bereits über die neuen flexible Solarpanele und smarten Steckdosen von Anker SOLIX informiert. Der Hersteller hatte die Produktneuheiten „unter dem Radar“ und ohne großes Aufsehen in den Verkauf geschickt. Dies holt Anker SOLIX nun nach und hat direkt ein paar spannende Bundles mit Preisnachlässen geschnürt.

Anker SOLIX: neue flexible Solarpanele

Nach dem erfolgreichen Start der Anker SOLIX Solarbank 2-Serie, gibt es nun weitere Produktheiten. Die neuen, flexiblen FS20 Solarpanele von Anker SOLIX bestehen aus der innovativen TOPCon PV-Technologie, die effizienter sind als herkömmliche PERC-Module. Ein Set besteht aus vier 225 Watt-Panelen, die zusammen auf 900 Watt Gesamtleistung kommen, dabei mit je 4,5 Kilogramm – gut ein Fünftel eines normalen Panels – sowohl leichter als auch flexibler sind.

Die flexiblen Module bieten eine maximale Biegefähigkeit von bis zu 213 Grad und können so flexibel auf Balkonen, gewölbten Wänden, Transporter-Dächern, Wohnmobilen etc. installiert werden. Dank der IP67-Zertifizierung sind die Panele staub- und wasserdicht, trotzen so Wind und Wetter. Selbst Temperaturen von -20 bis 65 Grad Celsius machen den Flexibilitäts-Wundern nichts aus.

Anker SOLIX Smart Plug: Smarte Steckdosen für jeden

Auch die smarten Steckdosen von Anker SOLIX hatten wir bereits kürzlich thematisiert. Auch diese starten nun offiziell in den Handel. Mit Anker SOLIX Smart Plug könnt ihr euer Balkonkraftwerk smarter gestalten. Durch die nahtlose Kommunikation zwischen dem Stromzähler und der Anker SOLIX erfassen NutzerInnen genau ihren Bedarf für das heimische Netz, der Rest geht in den Speicher. Wer den Elektriker-Eingriff scheut, rüstet mithilfe des Anker SOLIX Smart Plugs einfach seine Steckdosen auf. Die kleinen Stecker kommen einfach in die Steckdose, erfassen den jeweiligen Energiebedarf aller angeschlossenen Verbraucher und kommunizieren im Anschluss vollautomatisch mit dem System.

Preis & Verfügbarkeit

Zum Angebotsstart sichert ihr euch das XXL-Paket aus vier flexiblen Anker SOLIX-Panelen und der Anker SOLIX Solarbank 2 Plus zum Vorzugspreis von 1.299 Euro (UVP: 1.699 Euro). Alternativ gibt es das Bundle auch mit der Solarbank 2 Pro für 1.499 Euro (UVP: 1.899 Euro). Die neuen Smart Plugs lassen sich zu Vorzugspreisen dazu bestellen. Das alles ist als Rundum-Sorglos-Komplettpaket oder wahlweise auch einzeln ab sofort auf der Anker SOLIX-Webseite, bei Amazon und zeitnah im Fachhandel erhältlich.