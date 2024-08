Der Epic Games Store hat sein Debüt auf dem iPhone in der Europäischen Union gegeben und markiert damit einen wesentlichen Wandel in der App-Vertriebsstrategie von Apple. Für Spieler bedeutet das vor allem, dass Fortnite jetzt wieder auf dem iPhone heruntergeladen werden kann, wenn man in der Europäischen Union lebt.

Epic Games Store auf iOS

Es besteht schon seit Jahren eine Rivalität zwischen Epic Games und Apple. Der Streit hatte seinen Ursprung in der Entscheidung von Epic Games, ein alternatives Mikrotransaktionssystem in Fortnite einzuführen. Der Schritt führte zu einem Verstoß gegen die Entwicklervereinbarung und löste eine juristische Auseinandersetzung aus, bei der Epic Games alternative App Stores für iOS durchsetzen wollte.

Apple ist zwar aus dem Gerichtsprozess als Sieger hervorgegangen, das hilft dem Unternehmen jedoch nicht in der EU. Denn hier zwingt der neue Digital Markets Act (DMA) Apple dazu, auf iOS die Installation von Apps außerhalb des hauseigenen App Store zuzulassen. Entsprechend erfuhren wir im Januar, dass Epic Games daran arbeitet, Fortnite in der EU über einen eigenen App Store wieder auf iOS zu veröffentlichen.

Nun ist der Epic Games Store in der EU offiziell verfügbar. Das anfängliche Angebot des neuen App Store umfasst eine kleine Auswahl beliebter Titel, wobei Fortnite und Fall Guys zu den ersten verfügbaren Spielen gehören. Epic Games plant, seine Bibliothek im Laufe der Zeit zu erweitern und strebt an, bis zum Ende des Jahres 100 Millionen mobile Downloads auf iOS- und Android-Plattformen zu erreichen.

So installiert ihr den Epic Games Store auf dem iPhone

Voraussetzung für die Installation des Epic Games Store ist iOS 17.4. Ihr könnt den neuen App Store installieren, indem ihr die Webseite des Entwicklers im mobilen Browser aufruft und dort auf den Button „Auf iOS installieren“ und dann auf „OK“ tippt. In den Einstellungen müsst ihr nur noch bestätigen, dass iOS Apps von Epic Games zugelassen werden (im oberen Banner). Zurück im Browser kann der Epic Games Store installiert werden. Das Ganze veranschaulicht der Entwickler auch in einem Video:

Der Prozess ist im Grunde selbsterklärend, doch Epic Games bemängelt, dass die Installation zu umständlich ist. Der Hintergrund ist naheliegend. Für viele Nutzer ist die Aktivierung in den Einstellungen ein willkommenes Sicherheitsfeature, für Epic Games jedoch ein weiterer Schritt, der dazu führen kann, dass es sich der Nutzer anders überlegt. Somit verlangt Epic Games (und andere Unternehmen) uneingeschränkten Zugang zur Plattform und bei der Gelegenheit auch einen kostenlosen Zugang. Denn Apple verlangt von den Anbietern alternativer Downloads eine Core Technology Fee in Höhe von 0,50 Euro für jede Installation.