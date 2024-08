Die Apple Card hat ihre Position als „führende Co-Branding-Kreditkarte ohne Jahresgebühr“ bei der Kundenzufriedenheit gefestigt. Die aktuelle J.D. Power Kreditkarten-Zufriedenheitsstudie hat der Apple Card und ihrem Herausgeber Goldman Sachs das vierte Jahr in Folge den ersten Platz in ihrem Segment verliehen.

Apple Card auf Platz 1

Die J.D. Power-Studie bewertet die allgemeine Kundenzufriedenheit anhand mehrerer Schlüsselfaktoren. Dazu gehören die Kontoführung, der Kundenservice und die Erfahrung bei der Eröffnung eines neuen Kontos.

Wie Apple erklärt, wurde die im Jahr 2019 eingeführte Apple Card mit dem Schwerpunkt entwickelt, das finanzielle Wohlbefinden der Nutzer zu fördern. Sie bietet ein gebührenfreies Erlebnis und lässt sich nahtlos in die Apple Wallet App integrieren, sodass die Nutzer ihre Einkäufe einfach verfolgen und ihre Ausgaben verwalten können. Die ausschließlich in den USA angebotene Karte bietet bis zu drei Prozent Daily Cash auf Einkäufe.

Apple weist bei der Gelegenheit darauf hin, dass mit der Apple Card Family Funktion die gemeinsame Nutzung des Kontos mit den Mitgliedern der Familiengruppe eines Nutzers möglich ist. Außerdem können Karteninhaber ein Sparkonto (Apple Savings) eröffnen, das mit ihrer Apple Card verknüpft ist und automatische Einzahlungen von Daily Cash Prämien ermöglicht. Das Sparkonto wird ohne Gebühren, Mindesteinlagen oder Mindestguthaben angeboten.

Eine Zukunft ohne Goldman Sachs

In der Branche gibt es Gerüchte über eine mögliche Veränderung der Partnerschaft zwischen Apple und Goldman Sachs. Berichten zufolge erwägt Goldman Sachs einen Ausstieg aus dem Privatkundengeschäft. So ist die Bank angeblich bereits auf der Suche nach einem potenziellen Partner, der die Aufgaben von Apple Card und Apple Savings übernimmt.

Wie die Zukunft aussieht, bleibt zunächst offen. Apple könnte sich als Alternative für eine Partnerschaft mit einer weniger bekannten Bank entscheiden, die die regulatorischen Aufgaben übernimmt, während Apple das Bewertungsverfahren, die Betrugsprävention und den Kundenservice übernimmt.

In den USA gibt es die Apple Card bereits seit 2019. Außerhalb der Staaten wird sie jedoch nicht angeboten. Apple hat zwar mehrfach bestätigt, dass man die Kreditkarte künftig auch in anderen Regionen anbieten möchte, bisher gibt es jedoch keine öffentlichen Pläne für einen Start in Deutschland oder anderen Ländern.