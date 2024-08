Jackery wollte nicht auf die IFA 2024 in Berlin im kommenden Monat warten, um seine neuen LiFePO4-Powerstations anzukündigen. So hat sich das Unternehmen bereits Mitte August dazu entschieden die zweite Generation seiner Explorer 1000 und Explorer 240 zu präsentieren. Diese zeichnen sich unter anderem durch ein verringertes Gewicht, eine kompaktere Größe, optimierte Ladefunktionen und KI-gestützem Akkuschutz aus. Darüherhinaus gibt es ein optimiertes SolarSaga 100W Panel. Zum Verkaufsstart gibt es Early-Bird-Rabatte.

Explorer 1000 Version 2

Die neue LiFePO4-Powerstation E1000 v2 von Jackery ist mit ihrem Gewicht von nur 11 kg sowie Abmessungen von 327 x 224 x 247 mm satte 20 % kleiner und 10 % leichter als vergleichbare Modelle mit 1 kWh. Der Hersteller setzt auf 1070 Wh Kapazität und 1500 Watt Leistung. Die Explorer 1000 v2 bietet sechs Stromanschlussmöglichkeiten, darunter zwei Schukostecker, zwei USB-C-, ein USB-A-Slot sowie ein 12-Volt-Ein-und-Ausgang. Der bi-direktionale, besonders effiziente GaN-Inverter (Galiumnitrid) ermöglicht dabei das gleichzeitige Laden und Entladen ohne Beeinträchtigung der Batterielebensdauer.

Jackery Explorer 1000 v2 Tragbare Powerstation,1070Wh LiFePO4 Solargenerator,1500W AC/100W USB-C... Leichter und Kleiner: Als 1kWh LiFePO4 tragbare Powerstation, ist die Jackery 1000 v2 20% kleiner...

Schnellere und Verbesserte Stromerzeugung: E1000 v2 hat 7 mal schnellere Ladegeschwindigkeit als...

Die integrierte KI-gestützte ChargeShield 2.0 Technologie sorgt für Sicherheit und maximalen Batterieschutz des verbauten LiFePO4-Akkus mit 4000 Zyklen.

Wenn es einmal ganz schnell gehen muss, lädt die E1000 v2 den Akku im Notfallmodus per App-Klick in nur einer Stunde an der Steckdose vollständig auf, aber auch der batterieschonendere Schnelllademodus sorgt in nur einer Stunde und 40 Minuten für volle Power.

E240 Version 2

Mit der Neuauflage Explorer 240 v2 kommt die Powerstation für den Rucksack mit neuester zuverlässiger Technologie zurück. Als eine der kleinsten 300 Watt Modelle überzeugt die Mini-Variante mit handlichen Maßen von 231 x 153 x 169 mm bei lediglich 3,6 kg Gewicht und einer Kapazität von 256 Wh. Der besonders sichere und zuverlässige LiFePO4-Akku versorgt dabei über fünf Schnittstellen externe Geräte bei Outdoor-Abenteuern oder im mobilen Office mit Strom.

Zur Verfügung stehen dabei neben der 230-Volt-Steckdose, zwei USB-C-Ports inklusive einer 100 Watt in/out-Buchse, eine USB-A-Schnittstelle sowie ein 12-Volt-Stecker. Selbst gelangt der Mini-Stromspeicher auf drei Wegen an neue Energie: per 12-Volt während der Autofahrt, via Jackerys mobiler Solarpanels oder per Steckdose. Dabei unterstützt die verbesserte ChargeShield 2.0 Technologie verschiedene Lademodi und sorgt im Schnelllademodus in nur einer Stunde und 20 Minuten wieder für eine Ladung von 80 Prozent.

Optimiertes SolarSaga 100W

Um noch unabhängiger zu sein empfiehlt sich die Kombination mit dem neuen, optimierten SolarSaga 100W. Das tragbare bifaziale Hochleistungspanel der nächsten Generation bietet eine verbesserte Stromerzeugung auch bei Teilverschattung und ist mit einem reduzierten Gewicht von 3,6 kg 10 % leichter als sein Vorgänger sowie rund 30 % leichter als vergleichbare Industriestandards. Als zusätzliches Feature überzeugt auch die neue Direktladefunktion, denn auch ohne Powerstation können mobile Endgeräte wie Smartphone oder iPad nun direkt über das Solarmodul via USB-C oder USB-A geladen werden.

Verfügbarkeit und Preise

Alle neuen Modelle sind ab sofort im Jackery-Onlineshop und bei Amazon verfügbar. Dabei gewährt Jackery zum Verkaufsstart auch gleich Rabatte für Schnellentschlossene. So kostet die neue E1000 v2 mit einer UVP von 999 Euro bis zum 31. August nur 849 Euro, in Kombination mit dem neuen SolarSaga 100W statt 1.299 Euro nur 999 Euro. Die Rucksack-Powerstation E240 v2 ist in diesem Zeitraum schon für 239 Euro statt 299 Euro zu haben und kommt als Solargenerator im Set mit einem 80 Watt Solarmodul für nur 319 Euro statt 499 Euro.