Wie WABetaInfo berichtet, arbeitet WhatsApp an einer neuen Funktion, dank der ihr euer Messaging-Erlebnis individualisieren könnt. So wird es mit einem bevorstehenden Update möglich sein, benutzerdefinierte Chat-Designs zu wählen, was WhatsApp eine persönliche Note verleihen soll.

WhatsApp testet benutzerdefinierte Design-Optionen

Die neueste WhatsApp-Beta für Android (Version 2.24.17.19) zeigt die Entwicklung einer neuen Anpassungsoption. In Zukunft sollen Nutzer aus mindestens 10 verschiedenen Chat-Themen wählen können. Dabei lassen sich sowohl die Farbe der Chat-Blasen als auch das Hintergrundbild ändern.

Die Funktion zeigte sich bereits in der letzten iOS-Beta-Version (24.11.10.70), womit das Update für alle Nutzer wahrscheinlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Die neuen Designs werden global für alle Chats gelten, obwohl es Hinweise darauf gibt, dass zukünftige Updates eine individuelle Anpassung der Chats ermöglichen könnten. Wichtig ist, dass sich die visuellen Änderungen nur jeweils auf die eigene Benutzeroberfläche auswirken, sodass das Messaging-Erlebnis für andere Teilnehmer der Unterhaltung unverändert bleibt.

Zusätzlich zu den anpassbaren Chat-Themen arbeitet WhatsApp an animierten Emojis. Die Implementierung ermöglicht es Nutzern, Emojis über die Standard-iPhone-Tastatur auszuwählen. Sobald sie in einem WhatsApp-Chat gesendet werden, verwandeln sich diese Emojis in animierte Versionen, die von Meta erstellt wurden. Bereits verfügbar sind die neuen GIPHY-Sticker, die jetzt direkt in der App in Botschaften eingefügt werden können.