Apple TV+ hat den Sci-Fi-Thriller „Dark Matter“ nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Staffel offiziell für eine zweite Staffel verlängert. „Dark Matter“ gilt als eine der beliebtesten Serien in Apples wachsendem Science-Fiction-Katalog und erzählt die Geschichte eines Physikers, der unerwartet in eine Reihe von alternativen Realitäten gerät.

„Dark Matter“ Staffel 2 auf Apple TV+

Eine Reise in die eigene Vergangenheit hat sich bestimmt jeder schon mal gewünscht. Was wäre passiert, wenn man einen anderen Weg gewählt hätte und an mehreren Punkten anders entschieden hätte? „Dark Matter“ gilt als einer der besten Science-Fiction-Romane des Jahrzehnts und widmet sich den Möglichkeiten dieser verschiedenen Realitäten. Apple schreibt zur Serienadaption des Bestsellers:

„Die Serie folgt Jason Dessen (gespielt von Joel Edgerton), einem Physiker, Professor und Familienvater, der eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen Chicagos in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Das Wunder verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als er versucht, in seine Realität zurückzukehren, inmitten des Multiversums der Leben, die er hätte leben können. In diesem Labyrinth aus verblüffenden Realitäten begibt er sich auf eine beschwerliche Reise, um zu seiner wahren Familie zurückzukehren und sie vor dem schrecklichsten und unbesiegbarsten Feind zu retten, den man sich vorstellen kann: sich selbst.“

Die erste Staffel der Serie wurde vor kurzem auf Apple TV+ beendet und ließ die Zuschauer bis zum Schluss mitfiebern. „Dark Matter“ wurde für seine fesselnde Erzählweise gelobt und von Kritikern als „erstklassige Science-Fiction“ und „eine der besten Serien des Jahres“ bezeichnet.

Blake Crouch, der Schöpfer der Serie, Showrunner und Autor des Originalromans, zeigte sich begeistert von der Verlängerung der Serie und sagte:

„Vielen Dank an alle, die bei der ersten Staffel eingeschaltet haben – Buchfans und neue Fans – und natürlich an unsere Partner bei Apple und Sony […] Während des Schreibens und Drehens der ersten Staffel haben wir entdeckt, dass es noch so viel mehr zu erzählen gibt, und wir haben nur an der Oberfläche dieser Charaktere gekratzt, die um ihr Überleben kämpfen und ihren Weg nach Hause durch eine Landschaft voller verrückter Realitäten finden müssen.“

Starbesetzung und Produktion

„Dark Matter“ verfügt über ein beeindruckendes Ensemble, angeführt von Joel Edgerton und der Oscar-Preisträgerin Jennifer Connelly. Außerdem sind Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi und Oakes Fegley in der Serie zu sehen. Edgerton spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern fungiert auch als ausführender Produzent neben Crouch, Tolmach („Jumanji“-Franchise, „Venom“, „Future Man“) und Jacquelyn Ben-Zekry.

Die Serie wird von Sony Pictures Television für Apple TV+ produziert, wobei die Dreharbeiten in Chicago stattfanden.

Vorbereitungen für Staffel 2 laufen

„Dark Matter“ wurde zwar offiziell verlängert, aber ein genauer Starttermin wurde bisher nicht bekannt gegeben. Es ist daher zu erwarten, dass weitere Details, einschließlich des Veröffentlichungstermins, zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Bis es so weit ist, haben wir hier für die Vorfreude noch einmal den Trailer zur ersten Staffel:

Die Serie gehört zu einem wachsenden Angebot an Science-Fiction-Produktionen von Apple, darunter die erfolgreiche „Foundation“-Saga sowie „Monarch“: Legacy of Monsters“, „Silo“, „For All Mankind“, „Invasion“ und mehr.