Die Systemklänge von Apple-Geräten sind für viele Nutzer unverwechselbar. Von Klängen wie „Sosumi“ und „Sonar“ bis hin zu neueren Benachrichtigungstönen – die akustischen Signale haben sich geradezu in unseren Erinnerungen eingebrannt. Eine neue Podcast-Serie beleuchtet nun die Entstehungsgeschichte dieser charakteristischen Sounds und gibt Einblicke in die Arbeit des Apple-Design-Teams.

Die Geschichte hinter den Apple-Sounds

Die Systemklänge von Apple-Geräten haben einen hohen Wiedererkennungswert und sind für viele Nutzer eng mit den Produkten des Unternehmens verbunden. Doch wie entstehen diese Klänge und welche Überlegungen stecken dahinter? Diese Fragen beantwortet die englischsprachige Podcast-Serie „Twenty Thousand Hertz“ in einem zweiteiligen Special. Mit einer Laufzeit von insgesamt einer Stunde kommen hier auch Mitarbeiter des Apple-Design-Teams zu Wort, die für die Entwicklung dieser Sounds verantwortlich sind.

Die Entstehung von Systemklängen ist ein komplexer Prozess, der weit über die reine Tonerzeugung hinausgeht. Das Apple-Design-Team berücksichtigt dabei Faktoren wie Wiedererkennbarkeit, Funktionalität und emotionale Wirkung. Billy Sorrentino, Design Leader bei Apple für den Bereich Nutzererfahrung und „Core Interactions“, erklärt in der Serie die Hintergründe der neuesten Benachrichtigungsklänge, die Apple in seinen Produkten verwendet. Hugo Verweij, ein Sounddesigner bei Apple, sowie Medienproduzentin Kelly Jacklin geben weitere Einblicke in den kreativen Prozess hinter den Klängen.

Ein interessantes Detail, das in der zweiten Folge besprochen wird, ist die Verwendung der Haptic Engine, die haptische Rückmeldungen für den Nutzer erzeugt. Diese Haptik wird von Apple als ein „eigenes Instrument“ betrachtet, um die Nutzererfahrung weiter zu verfeinern. Auch andere Produkte wie die Apple Watch und die AirPods Pro werden im Rahmen der Serie besprochen.

Der Podcast „Twenty Thousand Hertz“ hat sich auf die Geschichten hinter den bekanntesten und interessantesten Klängen der Welt spezialisiert. Seit 2016 hat die Serie bereits eine Vielzahl von Folgen veröffentlicht, die sich unter anderem mit dem Windows-Log-on-Sound, bekannten Sound-Effekten aus Nintendos Zelda-Spielen und sogar mit Ted Lasso beschäftigen. Für Klangenthusiasten können wir den Podcast nur empfehlen.