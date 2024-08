Kein Update, ohne folgendes Bugfix-Update. Obwohl Apple im kommenden Monat die finale Version von iOS 18 für alle Anwender veröffentlichen wird, wird im Hintergrund weiterhin an iOS 17 gearbeitet. Es scheint, das Apple mit iOS 17.6.2. mindestens ein weiteres iOS 17 Update in petto hat.

iOS 17.6.2: Apple arbeitet an kleinem Update

Apple bereitet ein weiteres Bugfix-Update vor. Konkret, soll es sich dabei um iOS 17.6.2 handeln, so 9to5Mac. Dabei stützen die Kollegen ihre Aussage auf einen privaten X-Account, der bereits in der Vergangenheit zutreffende Informationen zu bevorstehenden iOS-Updates geliefert hat. iOS 17.6.2 und iPadOS 17.6.2 sollen dabei in den Buildnummern 21G101 und / oder 21G102 freigeben werden.

Neue Funktionen solltet ihr mit dem Update auf iOS 17.6.2 nicht erwarten. Apple wird sich mit dem X.X.2 Update in erster Linie auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen konzentrieren. iOS 17.6 erschien Ende Juli mit kleineren Verbesserungen. Mit iOS 17.6.1 legte Apple bereits ein Bugfix-Update nach und nun scheint man in Kürze ein weiteres Update mit Fehlerbehebungen zur Verfügung zustellen.