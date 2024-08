Seit mehreren Jahren bietet Apple die kostenlose Kreditkarte „Apple Card“ an. Allerdings ist diese ausschließlich in den USA erhältlich. Nun hat das Unternehmen aus Cupertino eine Promotion gestartet, um neue Kunden zu akquirieren. Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings.

Apple Card: vereinzelte Nutzer bekommen einen Willkommensbonus in Höhe von 300 Euro

Apple hat kürzlich damit begonnen, einigen iPhone-Nutzern E-Mails einem besondere Willkommensbonus anzubieten, wenn sie sich für eine neue Apple Card anmelden.

Für gewöhnlich erhalten Anwender keinen Willkommensbonus, wenn sie eine Apple Card beantragen. Aktuell bereitet Apple vereinzelten Nutzern jedoch ein spannendes Angebot. Per Mail erhalten Kunden das Angebot, dass sie einen Willkommensbonus von 300 Euro zu erhalten. Allerdings ist das Ganze en eine Bedingung geknüpft. Für den Bonus müssen Kunden in den ersten 60 Tagen 1500 Dollar ausgeben. Danach werden 300 Dollar Daily Cash entweder auf das Apple Cash-Konto oder das Apple Card-Sparkonto eingezahlt, so 9to5Mac.

In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Angebote. Allerdings gab es bis dato maximal 200 Dollar Willkommensbonus. Die aktuell angebotenen 300 Dollar sind ein neuer Höchstwert.

Wie großflächig Apple das Angebot offeriert, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass man einen kleinen potentiellen Kundenkreis nutzt, um das Angebot zu testen. Sicherlich vergleicht Apple auch die Konversationsrate im Vergleich einem 200 Dollar oder 50 Dollar Angebot.