Bereits Ende 2022 gab Apple TV+ bekannt, dass die zweite Staffel zu „Bad Sisters“ in Auftrag gegeben wurde. Danach wurde es recht ruhig um die beliebte Comedy-Serie. Dies ändert sich am heutigen Tag. Der Video-Streaming-Dienst hat nun bestätigt, dass „Bad Sisters – Staffel 2“ am 13. November 2024 startet. Zudem gibt es einen ersten Einblick, was uns erwartet.

Apple TV+: „Bad Sisters – Staffel 2“ startet am 13. November 2024

Die Garvey-Schwestern sind zurück. Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die zweite Staffel der Comedy-Dramaserie „Bad Sisters“ am 13. November startet. Genau genommen, stehen die ersten beiden der insgesamt acht Episoden direkt zum Start bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 25. Dezember neue Episoden.

„Bad Sisters – Staffel 2“ folgt erneut dem Leben der Garvey-Schwestern, gespielt von Sharon Horgan als Eva, Anne-Marie Duff als Grace, Eva Birthistle als Ursula, Sarah Greene als Bibi und Eve Hewson als Becka. Zwei Jahre nach dem „Unfalltod“ von Graces gewalttätigem Ehemann haben die eng verbundenen Garvey-Schwestern vielleicht ihr Leben hinter sich gelassen, aber als Wahrheiten aus der Vergangenheit wieder ans Licht kommen, werden die Damen wieder ins Rampenlicht gedrängt, die Verdächtigungen sind so groß wie nie zuvor. Es werden Lügen erzählt, Geheimnisse enthüllt und die Schwestern müssen herausfinden, wem sie vertrauen können.

Neben den oben genannten Schauspielerinnen, sind folgende Schauspieler in der Serie zu sehen Fiona Shaw, Owen McDonnell, Thaddea Graham, Barry Ward, Michael Smiley, Saise Quinn, Daryl McCormack, Yasmine Akram, Jonjo O’Neill, Peter Claffey, Deirdre Mullins, Lorcan Cranitch, Liz Fitzgibbon und Justine Mitchell.

Die erste Staffel von „Bad Sisters“ hat uns richtig gut gefallen. Von daher haben wir uns den 13. November bereits rot im Kalender markiert haben.