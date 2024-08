Apple nutzt den heutigen Montag-Abend, um verschiedene Updates zu veröffentlicht. Nach watchOS 10.6.1 und tvOS 17.6.1 folgt nun iOS 17.6.1. iOS 17.6.1? Richtig, dieses Update wurde bereits vergangenen Woche freigegeben, nun hat Apple allerdings eine neue Build veröffentlicht.

Apple veröffentlicht neue Version von iOS 17.6.1

Vergangenen Woche veröffentlichte Apple mit iOS 17.6.1 ein Bugfix-Update, um ein Problem mit dem erweitern Datenschutz zu beheben. Das Update aus vergangener Woche trug die Build 21G93, das heute Update trägt die Bezeichnung 21G101. Gleiches gilt übrigens auch für iPadOS 17.6.1, das ab sofort ebenfalls in Build 21G101 vorliegt.

Ihr könnt die Updates am Einfachsten direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate herunterladen und installieren. In den Release-Notes heißt es nach wie vor

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und löst ein Problem, bei dem der erweiterte Datenschutz nicht aktiviert oder deaktiviert werden kann.

Augenscheinlich hatte Apple bei der ersten Version von iOS 17.6.1 auf einen Fehler gestoßen, den man schnellstmöglich beheben wollte.