Wie iDownloadBlog berichtet, führt iOS 18 eine praktische Verbesserung für die Stoppuhr-Funktion ein. So könnt ihr in Zukunft mit der Stoppuhr über die Dynamic Island, den Sperrbildschirm und das Benachrichtigungscenter interagieren, ohne die Uhr-App öffnen zu müssen.

iOS erleichtert das Multitasking mit der Stoppuhr

Nachdem iOS 17 die Möglichkeit eingeführt hat, mehrere Timer gleichzeitig zu nutzen, widmet sich Apple auch der Stoppuhr. Es mag eine kleine Verbesserung sein, die sich jedoch im Alltag als sehr praktisch erweisen kann. So arbeitet die Stoppuhr auch mit der Dynamic Island, dem Sperrbildschirm und dem Benachrichtigungszentrum zusammen, ohne dass jedes Mal zur Uhr-App gewechselt werden muss. Dabei läuft die digitale Stoppuhr nahtlos in diesen Bereichen und bietet so einen einfachen Zugriff. Die analoge Stoppuhr bleibt jedoch auf die Uhr-App beschränkt. Mit der iOS 17.4 Beta 1 testete Apple diese Funktion bereits, entfernte das Ganze doch in der finalen Version wieder.

Auf dem Sperrbildschirm gibt es eine kleine Einschränkung. Um den Batterieverbrauch zu reduzieren, beschränkt Apple generell die Häufigkeit der Aktualisierung des Sperrbildschirms, wenn der Always-on-Modus aktiv ist. Aus diesem Grund wird der Sekundenzähler der Live-Aktivität nach den ersten 60 Sekunden nicht mehr aktualisiert, sodass in diesem Fall nur noch die aktuellen Minuten und ein „-“ anstelle der Live-Sekunden angezeigt wird.

Zudem führt iOS 18 die Option ein, die Stoppuhr der Aktionstaste auf iPhone 15 Pro Modellen zuzuweisen. Auf diese Weise könnt ihr die Stoppuhr direkt über die Aktionstaste starten, anhalten oder fortsetzen, ohne die Uhr-App öffnen zu müssen. Darüber hinaus lässt sich die Stoppuhr natürlich weiterhin über Siri, die Spotlight-Suche oder durch Auswahl der Option aus dem Kontextmenü auf dem Home Screen starten.