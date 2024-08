In den letzten Monaten haben wir bereits mehrfach gelesen, dass Apple angeblich an einem iPad-ähnlichen Roboter-Heimgerät arbeitet. Nun wird das Thema in der Gerüchteküche erneut aufgegriffen. So bezieht das Unternehmen laut United Daily News bereits einen wichtigen Zulieferer in den Entwicklungsprozess des Tabletop-Roboters ein. Demnach soll der Hersteller Hongzhun, eine Tochtergesellschaft von Foxconn, eine zentrale Rolle bei der Herstellung wichtiger mechanischer Komponenten spielen.

Vorbereitungen auf Apples Tabletop-Roboter in der Lieferkette

Die taiwanesische Publikation United Daily News berichtet, dass Hongzhun von Apple mit der Entwicklung und Herstellung der wichtigsten mechanischen Teile und Gehäuse für den neuen Tabletop-Roboter beauftragt worden ist. Hongzhun ist für seine Arbeit bei der Fertigung des „FoxBot“-Roboters von Foxconn bekannt und hat sich seit jeher auf die Herstellung von Gehäusen für Laptops und Spielkonsolen konzentriert.

Im Rahmen eines strategischen Wechsels hat das Unternehmen angekündigt, in neue Technologien wie Robotik und künstliche Intelligenz stärker zu investieren. Hier könnte Apple mit ins Spiel kommen und einer der größten Kunden in dem Bereich werden. Sobald der Roboter in die Massenproduktion geht, wird Hongzhun angeblich für einen Großteil der Herstellung mechanischer Teile für das Robotik-Projekt verantwortlich sein.

Projekt J595

Laut Bloomberg besteht das unter dem Codenamen „J595“ entwickelte Gerät aus einem Roboterarm mit einem iPad-ähnlichen Display. J595 soll als zentraler Mittelpunkt in Apples Smart-Home-Ökosystem dienen. Es wird erwartet, dass das Gerät mit einer Variante von iPadOS läuft und diverse Apple-Dienste unterstützt, um erweiterte Funktionen in der Smart-Home-Umgebung zu bieten.

Die bekanntgewordene Beteiligung von Hongzhun an dem Projekt lässt vermuten, dass Apple Fortschritte macht und sich auf eine Markteinführung des neuen Produkts zubewegt, wobei bereits eine Veröffentlichung im Jahr 2026 vermutet wird. Der voraussichtliche Preis für dieses Gerät soll bei etwa 1.000 US-Dollar liegen.