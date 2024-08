Vor Kurzem hatten wir euch bereits auf die bevorstehende Apple Watch Nationalpark-Herausforderung am 25. August 2024 aufmerksam gemacht. Nun hat Apple weitere Aktionen und Möglichkeiten bekannt gegeben, um den 108. Geburtstag des US National Park Services zu feiern.

Apple feiert US-Nationalparks

Ab sofort und bis zum 25. August spendet Apple 10 US-Dollar an die National Park Foundation für jeden Einkauf, der mit Apple Pay auf apple.com, in der Apple Store App oder in einem Apple Store in den USA getätigt wird.

Weiter geht Apple auf einen Neuerung von Apple Karten ein, die im Herbst mit iOS 18 eingeführt wird. Apple Maps wird (vermutlich kommenden Monat) neue Funktionen einführen, die euch helfen, die Welt zu erkunden. In den Nationalparks der USA könnt ihr in Apple Karten Tausende von Wanderungen durchsuchen – gefiltert nach Länge, Höhe und Routentyp – und ihnen Schritt für Schritt folgen. Darüber hinaus könnt ihr in den gesamten USA topografische Karten auf dem iPhone mit Höhenlinien, Wegdetails und mehr erkunden. Ihr könnt auch individuelle Wanderrouten erstellen, um eure Abenteuer an eure persönlichen Vorlieben anzupassen, sei es ein steiler Anstieg oder ein gemütlicher Spaziergang in der Natur. Alle Wanderungen und individuellen Routen in den Nationalparks können gespeichert und offline abgerufen werden, wenn kein Mobilfunk- oder WLAN-Empfang verfügbar ist.

Darüberhinaus wird es in Apple Podcasts, Apple Music und weiteren Apps spezielle Inhalte zu den US-Nationalparks geben.