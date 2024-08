Eve Energy ist ab sofort verfügbar. Dabei handelt es sich um eine smarte Außensteckdose für effizientes Energiemanagement in Garten, Garage und Kellerräumen. Eve Energy Outdoor ist zum Preis von 79,95 Euro bei Eve und Amazon erhältlich.

Eve Energy Outdoor ab sofort verfügbar

Anfang dieses Jahres stellte Eve Systems die neue smarte Outdoor-Steckdose Eve Energy Outdoor vor. Diese ist ab sofort erhältlich. In den letzten Jahren haben wir eine Vielzahl an Eve-Produkte getestet. Dabei drängte sich die Frage auf, wann der Hersteller auch eine smarte Steckdose für den Außenbereich anbieten. Die Frage wurde mittlerweile beantwortet und Eve Energy Outdoor steht in den Startlöchern.

Die für den Außeneinsatz konzipierte smarte Aufputzsteckdose mit Verbrauchsmessung basiert auf Matter-over-Thread-Technologie, wodurch sie besonders benutzerfreundlich, sicher und leicht einzurichten ist. Solide an der Außenwand, im Keller oder der Garage montiert, speist, steuert und automatisiert die nach IP44-zertifizierte Steckdose ein breites Spektrum an Geräten.

Eve Systems schreibt

Mit Eve Energy Outdoor lassen sich verschiedenste Geräte einfach und sicher verwalten, von Lampen über Pumpen bis hin zum E-Bike-Akkuladegerät. Die Steuerung erfolgt dabei wahlweise über Sprachbefehle, die bevorzugte App, den eingebauten Schalter, Remotezugriff oder orts-, zeit- und sensorbasierte Automatisierungen. Dank zahlreicher Energiemanagementfunktionen haben Nutzer:innen der smarten Außensteckdose den Energieverbrauch stets im Blick: Auf der Samsung SmartThings Plattform über SmartThings Energy und auf der Apple Home Plattform über die Eve-App für iPhone und iPad hilft Eve Energy Outdoor dabei, die Energieeffizienz durch Überwachung des Stromverbrauchs zu steigern und Energiekosten zu sparen. Die Eve-App für iPhone und iPad geht sogar noch weiter und bietet die Möglichkeit, die Energieerzeugung einer Balkon-Solaranlage zu messen und zu protokollieren. Außerdem kann die App nach Eingabe des persönlichen Stromtarifs Verbrauchskosten oder eingesparte Erträge prognostizieren und Messergebnisse im Tabellenformat ausgeben. Um sicherzustellen, dass die Steckdose immer zum gewünschten Zeitpunkt schaltet, kann die Eve-App autonome Zeitpläne anlegen und eine Kindersicherung aktivieren, die die Taste am Gerät deaktiviert.

Eve Energy Outdoor – Technische Spezifikationen

Strom

Eingang / Ausgang: AC 220-250 V, 50 Hz

Art der Belastung: Ohmsche Last oder Glühlampe

Bemessungsstrom: Max. 16 A / 3680 W

Dauerlast: Max. 10 A / 2300 W

Verbrauch im vernetzten Bereitschaftsbetrieb: 0,15 W

Umgebungstemperatur: -25°C – 40°C

Schutzart: IP44

Kompatibilität

Typ C (CEE 7/16) „Eurostecker“, Typ F (CEE 7/4) „Schukostecker“ und Typ E+F (CEE 7/7)

Funkverbindung

Thread

Maße

83 x 83 x 67 mm (H x B x T)

Preis & Verfügbarkeit

Eve Energy Outdoor ist ab sofort bei Eve und Amazon für 79,95 Euro erhältlich.