Sky und Waipu.tv haben passend zum Start der neuen Fußball-Bundesliga-Saison am 23. August 2024 eine Kooperation bekannt gegeben. Ihr erhaltet das neue Kombi-Angebot „Perfect Plus mit WOW Live-Sport Jahrespaket“ zum rabattieren Monatspreis von nur 34,99 Euro.

Sky und waipu.tv kooperieren

Am kommenden Freitag startet die Fußball-Bundesliga in die Saison 2024/25. Im ersten Spiel stehen sich Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen gegenüber. Im Vorfeld kooperieren Sky und waipu.tv und bieten ein sportliches Bundle an.

Mit dem neuen Kombi-Angebot „Perfect Plus mit WOW Live-Sport Jahrespaket“ erhaltet ihr nicht nur bestes Fernsehen mit waipu.tv, sondern könnt auch den besten Live-Sport von Sky Sport mit WOW erleben. Dazu gehören unter anderem die Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, alle Partien des DFB-Pokals und der Premier League sowie bester Motorsport mit der Formel 1 und MotoGP, Weltklasse-Tennis mit der ATP/WTA Tour, der US Open und vieles mehr.

Normalerweise kostet das Bundle 39,99 Euro pro Monat. Zum Start des Aktionsangebots bietet waipu.tv das Kombi-Angebot zum rabattierten Preis von nur 34,99 Euro im Monat an, schnellentschlossene Kunden sparen damit zusätzlich 5 Euro im Monat bzw. 60 Euro im Jahr.

Bei Interesse achtet in jedem Fall auf das Kleingedruckte. So erfolgt die Buchung von WOW in Form eines Gutscheins. Spannend wird es allerdings nach einem Jahr. Es heißt

waipu.tv: Nach der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten verlängert sich das Perfect Plus-Paket um jeweils einen weiteren Monat zum dann aktuellen Paketpreis (zur Zeit 12,99 € im Monat), sofern nicht vor Ende des zwölften Monats gekündigt wird. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit ist das Paket monatlich kündbar. Die Kündigung von Perfect Plus erfolgt direkt bei waipu.tv. WOW: Nach den ersten 12 Monaten wird der übliche Preis von 35,99 € pro Monat für ein Monatsabo berechnet. Das WOW-Abonnement ist von unbegrenzter Dauer und kann zum Ende der Mindestvertragslaufzeit sowie anschließend monatlich bei WOW gekündigt werden.

Falls ihr nach dem DFB-Pokal bereits wieder im Fußball-Fieber seid und nach einer Möglichkeit sucht, die Fußball-Bundesliga und viele weitere Sportarten live zu verfolgen, dann zieht das „Perfect Plus mit WOW Live-Sport Jahrespaket“ näher in Betracht.

-> Hier geht es direkt zum „Perfect Plus mit WOW Live-Sport Jahrespaket“