Die Community Education Initiative (CEI) von Apple hat durch die Zusammenarbeit mit 4-H-Programmen in den USA große Fortschritte bei der Förderung der Jugendentwicklung gemacht. Wie Apple verkündet, hat die Initiative seit ihrer Gründung im Jahr 2019 mehr als 90.000 junge Menschen aus „traditionell unterrepräsentierten Gemeinschaften“ für Technik begeistert. Durch die Nutzung seiner Ressourcen und seines Fachwissens will Apple die Lücke in der Technologiebildung schließen und Schülern wichtige Fähigkeiten vermitteln, die ihre Zukunft prägen können.

Wie Apple junge Menschen für eine digitale Zukunft vorbereitet

Die CEI von Apple begann als Zusammenarbeit mit der Tennessee State University im Jahr 2019. Im Laufe der Jahre ist die Initiative erheblich gewachsen und arbeitet mittlerweile mit Gemeinden in allen 50 US-Bundesstaaten zusammen und weitet ihre Reichweite auf 99 Länder und Regionen weltweit aus. Das Programm unterstreicht die Bedeutung der Technologie in der modernen Bildung und zielt darauf ab, Schüler und Studenten mit den notwendigen Hilfsmitteln auszustatten, um in einer digitalen Welt erfolgreich zu sein.

Eine der wichtigsten Komponenten des Programms ist die Partnerschaft mit 4-H, einer Jugendförderungsorganisation, die für ihren Fokus auf „Kopf, Herz, Hände und Gesundheit“ bekannt ist. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Apple mobile Klassenzimmer eingeführt, in denen Schüler praktische Lernerfahrungen machen können. In diesen Klassenzimmern nutzen die Schüler iPads und Apple Pencils, um die Programmiersprache Swift zu erlernen und Sphero-Roboter zu steuern.

Apples Technologie hat sich als wirkungsvolles Instrument erwiesen, um Schüler zu begeistern. Mark Light, ein ehemaliger Bauingenieur, der heute die MINT-Programme von 4-H in Ohio leitet, hebt die Begeisterung der Schüler hervor, wenn sie mit der Technologie interagieren.

„Technologie ist ein wichtiger Bestandteil von 4-H, und wenn die Kinder im Bus [das mobile Klassenzimmer] ein iPad oder einen Apple Pencil in die Hand nehmen, ist das der Funke, der sie dazu bringt, neue Fähigkeiten zu erlernen“, erklärt Light: „Ich finde es toll, wenn die Eltern sagen: ‘Es ist Zeit, aus dem Bus auszusteigen und zum Kirmesplatz zu gehen‘, und die Kinder selbst dann gar nicht mehr gehen wollen, weil sie so begeistert sind.“

Neben der Arbeit mit 4-H kooperiert Apple auch mit Institutionen wie der Rutgers University-Newark, um die MINT-Bildung zu unterstützen. Durch das 4-H Computer Science Pathways Projekt hilft Apple dabei, Wege für Studenten zu schaffen, die eine Karriere in der Technologie anstreben.

Mit all diesen Bemühungen will Apple die Möglichkeit erschaffen, dass alle Schüler unabhängig von ihrem Hintergrund Zugang zu der Ausbildung und den Ressourcen haben, die sie benötigen, um in einer technologiegetriebenen Welt erfolgreich zu sein.