Apple hat ein neues Firmware-Update für die Beats Studio Pro veröffentlicht. Mit dem jüngsten Update wird die Firmware von Version 2B58 auf 2C301 angehoben. nach dem Update können die Beats Studio Pro für die Funktion „Teilen der Audiowiedergabe“ genutzt werden.

Apple veröffentlicht von Zeit zu Zeit Firmware-Updates für seine AirPods- und Beats-Kopfhörer. Mal werden Fehler beseitigt und mal werden neue Funktionen hinzugefügt. Mit dem Update auf iOS 18 erhalten die AirPods Pro diese neuen Funktionen.

Wenige Wochen bevor iOS 18 veröffentlicht wird, reicht Apple eine Funktion für die Beats Studio Pro nach, die andere AirPods- und Beats-Kopfhörer bereits besitzen. Die Rede ist von „Teilen der Audiowiedergabe“. Diese Funktion wurde entwickelt, damit zwei Personen gleichzeitig Musik über ein iPhone und iPad hören können. Es werden zwei kompatible Kopfhörer mit dem iPhone oder iPad verbunden und anschließend kann gleichzeitig Musik gehört werden.

Als Apple die Beats Studio Pro vor rund einem Jahr auf den Markt brachte, stand diese Funktion noch nicht zur Verfügung. Die Beats Studio Pro setzen unter anderem auf personalisiertes 3D-Audio mit Kopferfassung, verbesserte Audioqualität und mehr. Apple verbaut keinen Apple Audio Chip sondern verwendet einen speziellen Beats-Chip, der für eine bessere Funktionsparität zwischen iOS- und Android-Geräten sorgt.

The Share Audio… option was not there on the old 2B68 firmware. pic.twitter.com/5xLX46lElP

— Jonathan Forsander (@jforsander) August 20, 2024