Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 7 zu iOS 18 und iPadOS 18 veröffentlicht. In der Nacht zu heute haben die Entwickler in Cupertino auch die Public Beta 5 zu iOS 18 und iPadOS 18 auf den Servern bereitgestellt. Damit haben auch Teilnehmer am Apple Beta-Programm die Möglichkeit, sich mit einer weiteren Vorabversion zum kommenden großen iPhone- und iPad-Update zu beschäftigen.

Apple veröffentlicht Public Beta 5 zu iOS 18 & iPadOS 18

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die finale Version von iOS 18 und iPadOS 18 zu. Nachdem Apple gestern Abend eine neue Beta für registrierten Entwickler veröffentlicht hat, folgte in der Nacht zu heute eine neue Vorabversion für Teilnehmer am Apple Beta Programm. Dabei entspricht die Beta 7 der Public Beta 5.

Am einfachsten erfolgt die Installation am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss die Apple ID hinterlegt werden, die ihr für das Apple Beta Programm verwendet. Mittlerweile werden die Schritte von Beta zu Beta kleiner und so nimmt Apple mit der Public Beta 5 im Vergleich zur Public Beta 4 „nur“ Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen vor.

Mit den jüngsten Beta-Versionen soll Apple bereits alle Funktionen implementiert haben, die nicht im Zusammenhang mit der im kommenden Monat zu erwartenden iPhone 16 Modelle stehen. Wenn wir uns festlegen müssten, gehen wir vom 16. September als Release-Termin für iOS 18 und iPadOS 18 aus.