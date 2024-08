Apple hat vor kurzem die iOS 18 Beta 7 für Entwickler freigegeben, und es könnte die letzte Beta-Version vor der Markteinführung des iPhone 16 sein. In der Vergangenheit hat Apple in der letzten Augustwoche eine achte Beta-Version veröffentlicht, aber Bloombergs Mark Gurman deutet an, dass dies in diesem Jahr nicht der Fall sein könnte.

iOS 18 Beta 7

Möglicherweise haben wir mit der iOS 18 Beta 7 die letzte Beta vor der offiziellen Veröffentlichung von iOS 18 erhalten. Zumindest versorgt uns Gurman diesbezüglich mit einer zweideutigen Nachricht auf X:

„Der zuletzt veröffentlichte iOS 18 Seed ist, wie ich hörte, abgesehen von den Funktionen, die an die neue Hardware gebunden sind, final.“

The latest iOS 18 seed, I’m told, is final other than features tied to the new hardware. https://t.co/qxP07C8Jhl — Mark Gurman (@markgurman) August 20, 2024

Da der Beitrag nicht ganz eindeutig ist, gibt es zwei mögliche Interpretationen: Es ist möglich, dass Gurman sagen will, dass die heutige iOS 18 Beta die letzte Beta bis zur Vorstellung des iPhone 16 ist. Es ist jedoch auch durchaus möglich, dass Gurman einfach meint, dass es keine neuen Funktionen in zukünftigen Betas vor dem iPhone-Event geben wird.

Der Zeitpunkt des iPhone 16 Events, welches noch nicht angekündigt wurde, ist ein Schlüsselfaktor bei der Entscheidung, ob iOS 18 Beta 7 tatsächlich die finale Beta ist. Findet das Event in der ersten Septemberwoche statt, dann ist es logisch, dass die aktuelle Beta die letzte große Veröffentlichung vor dem Start des iPhone 16 sein wird. Wenn das Event jedoch für den 10. September geplant ist, könnte es in der nächsten Woche eine weitere Beta-Version geben, auch wenn diese wahrscheinlich keine wesentlichen neuen Funktionen einführen würde.

Unabhängig vom genauen Zeitpunkt wird die heutige iOS 18 Beta 7 voraussichtlich die letzte Version mit nennenswerten Änderungen vor der Vorstellung des iPhone 16 sein. Es ist üblich, dass Apple noch den RC (Release Candidate) seiner Betriebssystem-Updates am selben Tag wie das iPhone-Event im September vorstellt. Dieser RC-Build wird spezielle Funktionen für die neue iPhone-Generation enthalten.