In den letzten Jahren haben wir euch regelmäßig auf die sogenannten iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) aufmerksam gemacht. Jahr für Jahr sind dabei fantastische Fotos entstanden, die die Foto-Qualität der iPhone-Modelle demonstrieren. Nun wurden die Gewinner für das Jahr 2024 bekannt gegeben und auch dieses Mal, sind wieder echte Foto-Highlights dabei.

iPhone Photography Awards 2024: Das sind die Gewinner

Die Preisträger der IPPAWARDS 2024 wurden bekannt gegeben. Dabei wurden viele Bilder mit den aktuellen iPhone 15 Modellen vertreten. Aber auch verschiedene ältere Modelle gehören zu den Gewinnern.

Das Gewinner-Foto (Grand Prize) hat in diesem Jahr Erin Brooks mit einem iPhone 15 Pro Max geschossen. Das Foto wurde in schwarz/weiß aufgenommen und zeigt einen Jungen in einem Aquarium.

Das Fotos auf dem ersten Platz zeigt eine Gruppe von Schwimmern in einem Rettungsschwimmerlager. Diese Foto wurde mit einem iPhone 11 Pro Pro Max aufgenommen. Das Foto auf dem 2. Platz wurde mit dem iPhone 15 Pro aufgenommen und zeigt Kinder in Kambodscha.

Darüberhinaus wurden die besten Fotos in unterschiedlichen Kategorien (u.a. Tiere, Architektur, Kinder, Landschaften, Lifestyle, Natur etc.) vergeben. Auch Deutschland ist in diesem Jahr vertreten. So belegt in der Kategorie Architektur ein Foto aus dem Düsseldorfer Medienhafen den zweiten Platz. Zudem hat eine deutsche Fotografin das beste Porträt geschossen.