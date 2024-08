Die Arbeiten an macOS Sequoia laufen auf Hochtouren. Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple das große Mac-Update im September veröffentlichen wird. Parallel dazu beschäftigt Apple sich bereits mit macOS Sequoia 15.1. Dieses Update dürfte im Oktober freigegeben werden und weitere Verbesserungen mit sich bringen. Wie sich nun zeigt, hat das X.1 Update neue FaceTime-Hintergründe im Gepäck, die den Apple Park zeigen.

macOS Sequoia 15.1 bringt neue hat neue FaceTime-Hintergründe

Mit macOS Sequoia bringt Apple einen Schwung neuer Funktionen auf den Mac. macOS Sequoia 15.1 wird das erste größere Update mit weiteren Verbesserungen sein. Vergangene Woche hat Apple die Beta 2 zu macOS Sequoia freigegeben und wie sich nun zeigt, sind neue FaceTime-Hintergründe mit von der Partie, die den Apple Park zeigen

Insgesamt gibt es neun Hintergründe mit ikonischen Orten rund um den kreisförmigen Firmensitz im kalifornischen Cupertino, so Macrumors. Ein FaceTime-Hintergrund zeigt beispielsweise den Regenbogenbogen von „Apple Park“, der auf dem Regenbogen-Apfel-Logo des Unternehmens basiert und als Hommage an den verstorbenen Mitbegründer Steve Jobs errichtet wurde.

Darüberhinaus gibt es in ‌macOS Sequoia‌ weitere neue Hintergründe, die für ‌FaceTime‌ und andere Videoanrufe verwendet werden können, um zu euren Hintergrund zu verbergen.

Zudem hat ‌FaceTime‌ die Möglichkeit erhalten, bei Verwendung der Bildschirmfreigabe eine Vorschau dessen anzuzeigen, was ihr in einem Videoanruf teilen möchten. Ihr erhaltet eine kleine Vorschau dessen, was geteilt wird, bevor ihr den Freigabevorgang genehmigen. Dies ist nützlich, um zu überprüfen, ob Sie keine Informationen teilen, die nicht jeder sehen sollte.