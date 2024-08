Heute sind die neuen Telekom MagentaMobil Prepaid-Tarife in Kraft getreten. Diese können ab sofort gebucht werden und bringen im Vergleich zu ihren Vorgängern verschiedene Verbesserungen mit sich. Ihr erhaltet nicht nur mehr Datenvolumen, sondern könnt dieses auch länger nutzen.

Telekom: Neue Prepaid-Tarife sind da

Die Deutsche Telekom wertet ihr Prepaid-Tarife auf. Davon profitieren in erster Linie die MagentaMobil Prepaid Tarife in den Varianten M, L, XL sowie der Jahrestarif. Diese erhalte nicht nur mehr Datenvolumen, nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen kann auch in den folgenden Abrechnungszeitraum mitgenommen werden.

In den MagentaMobil Prepaid Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif steigt das Datenvolumen – zum Teil auf das Doppelte. Und das bei gleichbleibenden oder sogar gesenkten Preisen. Der MagentaMobil Prepaid M enthält zukünftig 8 GB für 9,95 Euro, der MagentaMobil Prepaid L 15 GB für 14,95 Euro. Beim MagentaMobil Prepaid XL steigt das Datenvolumen auf 25 GB, während der Preis auf 19,95 Euro sinkt. Alle Preise beziehen sich auf einen Abrechnungszeitraum von 28 Tagen. Wer sich für den MagentaMobil Jahrestarif entschließt, erhält insgesamt 96 GB für 12 Monate für einmalig 99,95 Euro. Damit stehen den Nutzenden monatlich 8 GB zur Verfügung. Der MagentaMobil Prepaid S sowie Max bleiben unverändert bestehen. Unverändert bleibt auch der individuelle Datenbonus. Damit erhöht sich das Datenvolumen abhängig vom Tarif dauerhaft um bis zu 10 GB.

Übersicht

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid M: 8 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L: 15 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL 25 GB für 19,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 96 GB (8 GB / mtl.) für 99,95 / 12 Monate

Datenvolumen kann länger genutzt werden

Ihr erhaltet nicht nur mehr Datenvolumen, sondern könnt dieses auch länger nutzen. Ihr nehmt nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum mit. Dort wird es vorrangig verbraucht, bevor das neue Datenvolumen angebrochen wird. Möglich ist das in den MagentaMobil Prepaid Tarifen in den Größen M, L, XL sowie im Jahrestarif.

