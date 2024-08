Bloomberg berichtet, dass Matt Fischer – Apple Vice President, Head of Worldwide App Store and Apple Arcade – das Unternehmen nach 21 Jahren verlässt und Apple gleichzeitig das App Store Team in zwei Abteilungen trennt und das interne Management umstrukturiert.

Apple: Management des App Stores wird neu strukturiert

Um dem Gesetz über Digitale Märkte gerecht zu werden, erlaubt Apples seit Anfang dieses Jahres und der Freigabe von iOS 17.4 alternative App-Marktplätze auf dem iPhone. So langsam aber sicher sprießen immer mehr alternative App Stores aus dem Boden und dies könnte ein Grund dafür sein, dass Apple das Management des App Stores umstrukturiert.

Zunächst einmal berichtet Mark Gurman, dass Matt Fischer intern verkündet hat, dass der App Store Vice President nach 21 Jahren das Unternehmen verlässt. Fischer schreibt

„Nach 21 Jahren bei Apple habe ich die Entscheidung getroffen, unser unglaubliches Unternehmen zu verlassen. Das beschäftigt mich schon seit einiger Zeit, und da wir das Team auch neu organisieren, um neue Herausforderungen und Chancen besser bewältigen zu können, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Staffelstab an zwei herausragende Führungskräfte in meinem Team weiterzugeben.“

Gleichzeitig tritt eine Neuorganisation in Kraft, die von Apple Fellow Phil Schiller initiiert wurde. Das App Store Team wird in zwei Abteilungen getrennt. Ein Team wird für die Überwachung von Apples eigenem App Store verantwortlich sein, während das andere für die alternative App-Marktplätze zuständig sein wird.

Zukünftig wird Carson Oliver das App Store Team leiten, während die Ann Thai das alternative App-Vertriebsteam verantworten wird. Oliver kam 2012 zu Apple und ist derzeit Senior Director of Business Management für den App Store. Thai arbeitet seit 2010 bei Apple und arbeitete unter anderem an der Vermarktung von Apples Bildungs-Apps.

Der App Store in seiner Gesamtheit wird seit August 2020 von Apple Fellow Phil Schiller verantwortet.